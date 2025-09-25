Tudta, hogy már egy Suzuki Vitarával is tilos felhajtani a Szabadság hídra?

Kétévente nagyjából egy centiméterrel nő az új autók szélessége az Európai Unióban és Nagy-Britanniában, főleg a SUV-ok térnyerése miatt, állapította meg a T&E (Transport&Environment) szervezet tanulmánya. Mindez nem csak azért probléma, mert a járművek nehezebbé teszik a (főleg régebbi építésű) parkolók és mélygarázsok használatát, hanem sok modell, főleg a nagyobb kategóriákból egyszerűen az utakra is túl behemót. A kerékpárosok előzésénél például nehéz tartani velük a megfelelő oldaltávolságot, amelyet nálunk ugyan nem számszerűsít a KRESZ, de a szakemberek lakott területen belül egy, azon kívül pedig másfél métert szoktak ajánlani.

Külföldön olykor méterben határozzák meg az oldaltávolságot, Romániában kötelező a bal kerekekkel átlépni a felezővonalat

(Fotó: ZAOL.hu)

Amúgy a személyautók maximális szélességére nincsen külön hazai vagy uniós előírás, hanem a buszokra és teherautókra szabott 2,55 méteres általános gépjárműértéken belül kell maradniuk. Akad ugyanakkor jó néhány olyan útszakasz, amelyet a közútkezelő külön korlátoz, és ezekre nem hajthatnának be a „túlméretes”, a legszigorúbb esetben 2,0 méternél szélesebb autók vezetői. Ilyen például a Szabadság híd egy-egy forgalmi sávja is, amelyeket egyik oldalról a villamossínek, a másikról a régi hídszerkezet padkával védett elemei korlátoznak – átépítésre nem is lenne mód.

Hasonló szabályok vonatkoznak az autópálya-építéseknél a tipikusan sárga színnel kijelölt terelt sávokra is, amelyekkel mostanában az M1-es, illetve az M7-es sztrádán is gyakran találkozhatunk. Ilyenkor nem a megszokott 3,75 méter széles, hanem jelentősen szűkített sávokat alakítanak ki: a teherforgalomra szabott külsők még hagyján, de a belsők meglehetősen karcsúak, így ezeket rendszerint csak a legfeljebb 2,0 (vagy jobb esetben 2,1 méter) széles autók használhatják, amiről a terelés elején mindig külön KRESZ-tábla tájékoztat.

Örökös vita folyik 2,0 helyett 2,1 méteres korlátozásról, de ez a furgon itt akkor sem lehetne a belső sávban

(Fotó: Kantonspolizei Zürich)

Kétségtelen, hogy nálunk viszonylag ritkán akadnak fenn rendőri rutinellenőrzésen speciális sávok használatához túl széles személyautók, de balesetnél eljön az igazság pillanata, legyen szó akár egy sztráda terelt szakaszáról, akár a Szabadság hídról vagy más szélességkorlátozott útszakaszról. A szabályok szerint ugyanis a megengedett maximális szélességet nem a karosszéria, hanem a két kihajtott visszapillantó tükör széle közötti távolság jelenti, ami sok gyártónál nem alapértelmezettként (vagy egyáltalán nem) szerepel a műszaki adatok között, már, ha valaki egyáltalán megkeresi azokat.