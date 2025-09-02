Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Magyarország legnagyobb autópálya-bővítése veszi kezdetét

Magyarország legnagyobb autópálya fejlesztése veszi kezdetét az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával. Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en.

Lehoczky Milán
2025. 09. 02. 10:39
Fotó: MTI/Kovács Tamás
Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak.

Zsámbék, 2020. március 5.Munkagép dolgozik a leállósáv felújítási munkálatai során az M1-es autópálya Zsámbék és Bicske közötti szakaszán 2020. március 5-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak a 2020-ban megvalósuló országos útfelújítási projektekről.MTI/Kovács Tamás
Megújul az M1 autópálya (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Intelligens leállósáv is épül

Az 1-es sztráda 78 kilométer hosszan, az M0 és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A Magyar Állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0–Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31.-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végezzük el, hogy mindvégig biztosítjuk a közlekedők számára a kétszer két forgalmi sávot.

A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. a mai nappal egy külön weboldalt indított az M1 bővítéséről. Ezen minden, a közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható.

Arról, hogy az eredeti forgalmi rendből hogyan és milyen terelések, munkafolyamatok révén jutunk el a végleges, bővített M1-es új forgalmi rendjéhez az ez az animáció adhat segítséget.

Az M1-es mellett bővül az M7-es és az M3-as autópálya is

Az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

  •        72 meglévő alul-, és felüljárót építünk át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,
  •        11 meglévő csomópontot korszerűsítünk, és négy új külön-szintű csomópontot is kialakítunk,
  •        hat komplex pihenőhelyet teljesen átépítünk, a többi pihenőhelyet bővítjük és modernizáljuk,
  •        mintegy háromszáz új kamionparkolót alakítunk ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
  •        két mérnökségi telepet bővítünk, korszerűsítünk (Bicske, Komárom),
  •        hét szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítunk át,
  •        korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építünk ki,
  •        jelentősen növeljük a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.
20200519 Berettyóújfalu M35-ös autópálya építése illusztráció Fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet
299 kilométer hosszan bővül az M7 és M3 autópálya is (Fotó: Mirkó István)

Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a Magyar Állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amely során a koncessziós társaság 2025 és 2034 között, az M1-es mellett bővíti az M7 -es és az M3-as autópályákat 299 kilométer hosszan és épít 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is.

