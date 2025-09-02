Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak.

Megújul az M1 autópálya (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Intelligens leállósáv is épül

Az 1-es sztráda 78 kilométer hosszan, az M0 és a 94-es kilométernél található Concó pihenő között bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár kétszer négy sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A Magyar Állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0–Bicske közötti szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31.-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végezzük el, hogy mindvégig biztosítjuk a közlekedők számára a kétszer két forgalmi sávot.

A közlekedők hiteles és gyors tájékoztatása érdekében az MKIF Zrt. a mai nappal egy külön weboldalt indított az M1 bővítéséről. Ezen minden, a közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. A folyamatosan frissülő oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható.

Arról, hogy az eredeti forgalmi rendből hogyan és milyen terelések, munkafolyamatok révén jutunk el a végleges, bővített M1-es új forgalmi rendjéhez az ez az animáció adhat segítséget.

Az M1-es mellett bővül az M7-es és az M3-as autópálya is

Az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során: