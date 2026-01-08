Von der Leyennek felelnie kell

De Masi beadványa formálisan nem Ursula von der Leyen személye, hanem az Európai Bizottság ellen irányul. A kereset ugyanakkor azt állítja, hogy az elnök megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament megkereséseire – írja az Euractivra hivatkozva a VG.

Fabio De Masi szerint Ursula von der Leyen nem hozta megfelelően nyilvánosságra a védelmi ipari szereplőkkel való kapcsolatait

Fotó: AFP

A baloldali-populista BSW párt társelnöke szerint

Von der Leyen csak részben és késedelmesen válaszolt arra a hivatalos adatigénylésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta a fegyveripar képviselőivel folytatott találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és egyéb kommunikációkra vonatkozott.

De Masi azt is kifogásolta, hogy a bizottsági elnök mindössze néhány találkozót említett – köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal és egy iparági vacsorát –, míg más esetekben csupán általánosságban hivatkozott az átláthatósági nyilvántartásokra, sajtóközleményekre és közösségi médiás bejegyzésekre. Eközben elmaradt a kifejezetten kért információk megadása a telefonhívásokról, e-mailekről és egyéb levelezésekről.

Emlékezetes, Von der Leyent korábban már marasztalták el amiatt, hogy információkat tartott vissza a sajtótól.

Májusban az EU Törvényszéke kimondta, hogy az Európai Bizottság jogellenesen utasította el a The New York Times kérelmét, hogy megismerhesse a koronavírus-járvány idején Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat. Korábban, még német védelmi miniszterként Von der Leyent azzal is megvádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul magántanácsadók szerződtetésével.

Deák Dániel politológus arról írt közösségi oldalán, hogy a fentiek fényében

egyre gyanúsabb, hogy Ursula von der Leyen a fegyverlobbi embere lehet, emiatt támogatja és erőlteti minden lehetséges fórumon a háborús lépéseket.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)