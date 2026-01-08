fegyverlobbiEurópai BizottságUrsula von der Leyen

Von der Leyennek felelnie kell

Keresetet nyújtott be az Európai Bizottság ellen egy német európai parlamenti képviselő. Fabio De Masi szerint Ursula von der Leyen nem hozta megfelelően nyilvánosságra a védelmi ipari szereplőkkel való kapcsolatait.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 12:16
Ursula von der Leyen Fotó: MOHSSEN ASSANIMOGHADDAM Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

De Masi beadványa formálisan nem Ursula von der Leyen személye, hanem az Európai Bizottság ellen irányul. A kereset ugyanakkor azt állítja, hogy az elnök megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament megkereséseire – írja az Euractivra hivatkozva a VG.

22 May 2019, Baden-Wuerttemberg, Bruchsal: Ursula von der Leyen (CDU), Federal Defence Minister, observes a soldier of the Special Forces of the NBC Defense Battalion 750 of the Bundeswehr. The Minister of Defense wants to get a personal impression of the capabilities of the NBC Defense Force. Photo: Fabian Sommer/dpa (Photo by Fabian Sommer / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fabio De Masi szerint Ursula von der Leyen nem hozta megfelelően nyilvánosságra a védelmi ipari szereplőkkel való kapcsolatait
Fotó: AFP

A baloldali-populista BSW párt társelnöke szerint 

Von der Leyen csak részben és késedelmesen válaszolt arra a hivatalos adatigénylésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta a fegyveripar képviselőivel folytatott találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és egyéb kommunikációkra vonatkozott.

De Masi azt is kifogásolta, hogy a bizottsági elnök mindössze néhány találkozót említett – köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal és egy iparági vacsorát –, míg más esetekben csupán általánosságban hivatkozott az átláthatósági nyilvántartásokra, sajtóközleményekre és közösségi médiás bejegyzésekre. Eközben elmaradt a kifejezetten kért információk megadása a telefonhívásokról, e-mailekről és egyéb levelezésekről.

Emlékezetes, Von der Leyent korábban már marasztalták el amiatt, hogy információkat tartott vissza a sajtótól. 

Májusban az EU Törvényszéke kimondta, hogy az Európai Bizottság jogellenesen utasította el a The New York Times kérelmét, hogy megismerhesse a koronavírus-járvány idején Von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat. Korábban, még német védelmi miniszterként Von der Leyent azzal is megvádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul magántanácsadók szerződtetésével.

Deák Dániel politológus arról írt közösségi oldalán, hogy a fentiek fényében 

egyre gyanúsabb, hogy Ursula von der Leyen a fegyverlobbi embere lehet, emiatt támogatja és erőlteti minden lehetséges fórumon a háborús lépéseket.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.