Öntik a pénzt a külföldiek Magyarországra

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján a belföldi vendégek száma 611 ezer volt, míg a külföldről érkező vendégek száma megközelítette a 744 ezer főt, ami 15 százalékkkal múlta felül a 2024-es adatot – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A hazai vendégek 1,3 millió vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken, míg a külföldiek által eltöltött csaknem 1,8 millió vendégéjszaka mintegy 12 százalékkal múlta felül 2024 novemberi eredményeit.

Novemberben a szálláshelyi forgalom csaknem fele Budapesten realizálódott. Az 1,5 millió fővárosi vendégéjszaka 13,3 százalékos bővülést jelentett 2024-hez képest. A fővárosban igen jelentős, 86,7 százalékos volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya. A novemberben mért több mint 1,3 millió külföldi vendégéjszaka csaknem 15 százaékkal haladta meg a 2024-es eredményt. A turisztikai térségek közül novemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb, ahol 326 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 1,6 százalékkal volt több, mint 2024 novemberében.

A szálláshelyek országszerte 86 milliárd forint bevételt könyvelhettek el novemberben, 9,2 százalékal többet, mint 2024-ben ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 175 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 novemberében, ez mintegy 11 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.

Múlt első tizenegy hónapjában 18,1 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami csaknem hét százalékkkal volt több 2024 január-novemberéhez képest. A regisztrált vendégéjszakák száma 43,6 millió volt, ami négy százalékkal múlta felül a 2024-es eredményt.

A minisztérium jelezte: a kormány annak érdekében, hogy az ágazat növekedése tartósan fennmaradjon a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül KTH Start néven 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességét. Mindemellett a kormány egy több mint ezermilliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér körül.