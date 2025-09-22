Rendkívüli

Megérkezett a tilosban vagy jegy nélkül parkoló autósok réme

Nehezebb lesz megúszni a büntetést, mint az utcán kutyagoló parkolóőröknél és közterület-felügyelőknél. Megkezdődött a City Scanner nevű kamerás autó próbabevetése egy német nagyvárosban, és akkora iránta az érdeklődés, hogy jó eséllyel Európa más országaiban is el fog terjedni – pontosabban, az egyikben már elkezdték használni.

2025. 09. 22. 13:06
Fotó: Baden Württemberg Ministerium für Verkehr
Egy átlagosnak tűnő, fehér Toyota Yaris Hybrid járja Heidelberg utcáit, de gyanúsak a tetején lévő dobozba szerelt hatalmas kamerák. Sokan Google utcakép-készítő vagy kísérleti önvezető járműnek vélik, pedig egészen más célból építette a DCX Innovations vállalat: a City Scanner rendszer a parkoló autókat figyeli. Lidar szenzorjával centiméter pontosan meghatározza a helyzetüket, kamerái sorozatfelvételt készítenek, a hátsó ülés helyére beépített nagy teljesítményű számítógép pedig felismeri, hogy a kocsi egyáltalán szabályosan parkol-e (nem pedig zebránál, tűzcsapnál, táblákkal jelölt tilalomnál stb.), illetve, hogy a tulajdonosa váltott-e rá rendszámhoz kötött digitális parkolójegyet az automatából, vagy telefonos alkalmazáson.

Fotó: Stadt Heidelberg

Amennyiben bármilyen szabálytalanságot jelez a gép a Toyotát – és ez esetben a rendszer kifejlesztését is – vezető mérnöknek, akkor ő pár perccel később visszatér a helyszínre, és újabb, immár a büntetés alapjául szolgáló felvételt készít. Ezzel a rövid szünettel kizárható, hogy az épp csak rövid időre, például az utas kiszállása idejére megálló autósokat bírságolják. Mint az Auto Bild újság riportjából kiderült, 

a német viszonylatban úttörő rendszer működtetésénél nagy hangsúlyt kap a személyes adatok védelme

(arcok automatikus kitakarása, csak a hatósági központban felismerhető rendszámok stb.), bevezetésének jogi alapjai pedig még nem országos szintűek, hanem elsőként Baden-Württemberg tartomány engedélyezte egy törvénnyel. 

Fotó: Stadt Heidelberg

Ám aligha vételen, hogy más tartományok vezetői részéről, illetve külföldről is nagy iránta az érdeklődés. Egészen 70 km/h-s tempóig tudnak ellenőrzést végezni a kamerák (tehát nem mozgó útakadály a Toyota) óránként akár 1000-1500 autóról, miközben egy parkolóőr vagy közterület-felügyelő jó esetben is 50-80-at tud ellenőrizni, lekérdezni. Így nem csak hatékonyabb a kontroll és kevesebb a kiskapu blicceléshez, hanem jóval kisebb humán állománnyal is dolgozhat a hatóság – ami komoly bérmegtakarítást jelent, bár ez aligha lenne vigasz az állásukat elvesztőknek. Egyelőre még tesztüzemben működik az élőerőnél hússzor hatékonyabb City Scanner, amelyhez a mintát Varsó városának hasonló, már élesben is bevetett rendszere adta. 

Fotó: DCX Innovations
Fotó: DCX Innovations


 

