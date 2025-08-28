Egyre több német autós dühöng: a hatóságok leeresztik a gumijukat

Számos német kis- és nagyvárosban (Drezda, Görlitz, Grimma, Falkensee stb.) már évek óta alkalmaznak a hatóságok egy sajátos módszert arra, hogy a járműadóval vagy másfajta, például parkolási vagy akár gyorshajtási bírsággal tartozó autósokat fizetésre bírják. Egy különleges, az ember markában elférő méretű eszközt szerelnek fel valamelyik abroncs szelepére, amely elindulás után – a körkörös mozgás hatására – nagyjából 2-500 méter alatt leereszti a gumit. Természetesen (akárcsak a kerékbilincsnél) az ablakokra ragasztott matricák figyelmeztetik a tulajdonosokat, akik, ha nem indulnak el, hanem kihívják az eszközhöz kulccsal rendelkező hatósági szolgálatot, megússzák leeresztő kerék nélkül – de fizetnek, mint a katonatiszt.

Fotó: PS Fahrzeugsicherung

Legutóbb a számunkra a Robur teherautók gyártásáról is emlékezetes Zittau város polgármesteri hivatala vezette be ezt a megoldást, és a szóvivő beszámolója szerint bevált:

közelebb kerültek a 25 ezer lakosra jutó botrányosan sok, 16 800 tartozás behajtásához, mint valaha.

Persze az érintett járművezetők már egyáltalán nem boldogok, a német autóklub (ADAC) pedig a zittaui gyakorlat után látta elérkezettnek az időt arra, hogy tiltakozzon a kerékleeresztők használata ellen, mondván, a menet közben gyorsan nyomást vesztő gumi balesetveszélyt jelent. Eközben a hírek szerint több más európai országban vizsgálják a jogi hátterét a módszer bevezetésének.

Fotó: Wikipedia Commons

Eredetileg amúgy a szelepre helyezhető és kulccsal zárható, elindulás utáni nyomásvesztést okozó eszközöket kifejezetten lopásvédelmi célból fejlesztették ki, nem is elsősorban autókra, hanem a könnyebben meglovasítható utánfutókra, és ma is kaphatók kereskedelmi forgalomban nagyjából 50 euró körüli áron.

Ám hamar kiderült, hogy kellemetlen (vagy veszélyes) pillanatokat okoznak a feledékeny tulajdonosoknak.

Ez persze nem tántorítja el az önkormányzatokat attól, hogy pénzbehajtásra használják, még ha valójában nem is tökéletes a hatásfoka. Sok bírságolt autós ugyanis rájött, hogy a pótkereket felrakva el tud hajtani a helyszínről, otthon a másikról a szeleptesttel együtt le tudja vágni a béklyót, végül pedig célba vehet egy gumiszervizt. Persze ez idő és pénz, de általában még mindig olcsóbb a szelepcsere, mint a behajtani kívánt bírság.