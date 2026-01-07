gumiabroncstéli guminégyévszakos guminyári gumi

Tényleg jók a négy évszakos gumik a kemény téli útviszonyok között?

Szezonális kerékcserék helyett sokan váltanak univerzális abroncsokra, amiben van ráció, de felvet kérdéseket.

2026. 01. 07. 11:58
Fotó: ADAC
Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a négy évszakos gumik, hiszen az előnyeiket nehéz elvitatni: meg lehet spórolni évente két abroncscserét a műhelyben, nem kell két külön szettet tárolni a garázsban vagy a pincében, ráadásul az elmúlt évek enyhe telei miatt is racionális és gazdaságos megoldásnak ígérkezik. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy számos autó gyárilag vegyes mintázatú abronccsal kerül a szalonokba. Ám az elmúlt napok intenzív hóesése, illetve az utak jegesedése felveti a kérdést: tényleg biztonságosan használhatók ezek a garnitúrák? Nos, jogi értelemben igen, ami nem csak rendőrségi ellenőrzésnél, hanem esetleg káreseménynél biztosítási ügyintézésnél is fontos lehet. 

Fotó: ADAC

Ha a négy évszakos – általában All Season feliratú – gumi oldalfalán megtalálható a három hegycsúcsos és hópihés szimbólum, téli használatra alkalmasnak minősül, de érdemes ügyelni arra, hogy a 2024-ig elfogadott M+S jelölés valójában csak gyártói önbevallást jelentett, nem pedig szabványosított teszteredeményt. Ennek külföldi utazásnál, például sítúránál jelentősége lehet, Magyarországon azonban nincs téli megfelelőségre vonatkozó előírás (csak a hólánc használatát lehet bizonyos útszakaszokon kötelezővé tenni). Megengedőnek mondható a legalább1,6 milliméteres profilmélységre vonatkozó hazai előírás is, ugyanakkor minden szakértői vélemény szerint télen legalább 4 milliméter ajánlott. 

Fotó: Michelin

Utóbbira rendszeres ellenőrzéssel különösen ajánlott ügyelni a négy évszakos abroncsoknál, amit a karbantartás nélküli használatot feltételezve sokan elfelejtenek, akárcsak a tengelyek közötti időszakos cserét, a centríroztatást, sőt, még a rendszeres nyomásmérést is. Elég vegyesek ugyanis a tapasztalatok az univerzális abroncsok kopása terén, némely modellek a hagyományosokkal egyező módon amortizálódnak, mások mintázata azonban a nyári hónapokban gyorsabban „fogy”, ami kellemetlen meglepetéseket okozhat télen. 

Balra a nyári, középen a négyévszakos, jobbra téli abroncs futófelülete
Fotó: Michelin

Ennek nyitja a gyártásnál használt keverék, mely kevésbé kemény, mint a nyáriaké, de nem olyan lágy, mint sok szilikát tartalmazó a téli abroncsoké – átlagos használathoz jó kompromisszum, extrém körülmények közé kevésbé. Ugyanez igaz a profil kialakítására is, mely a több lapos felületet használó nyári és a fokozottabban lamellált, több kapaszkodóéllel ellátott mintázatú téli között helyezkedik el. Évek óta ismételt intelem, hogy kialakításuk miatt a négy évszakos gumik elsősorban kis futásteljesítmény, alapvetően városi közlekedés és síkvidéki használat céljára ideális – sokat sztrádán autózóknak, hegyvidéken lakóknak a szezonális abroncs jobb. 

Gumivásárlás előtt érdemes tájékozódni a legfrissebb teszteredményekről
Fotó: ADAC

Némileg bonyolítja a helyzetet, hogy az elmúlt években jelentős pénzt és energiát fordítottak a gyártók a vegyes abroncsok fejlesztésére, ami azon is tetten érhető, hogy – különösen a márkás termékek – egyre jobb eredményeket érnek el a független (nagy nyugat-európai autóklubok, illetve szaklapok által szervezett) teszteken, ugyanakkor a nyári vagy téli szettek szintjét az évszaknak megfelelő időjárási körülmények között nem tudják elérni. Ezért a rendhagyóan havas-jeges napokban az tanácsolható, hogy a négy évszakos szettekkel óvatosan vezessen mindenki, ellenőrizze a profil mélységét, és ne számítson egy jó téli gumi tulajdonságaira.

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

