Életveszélyes négyévszakos abroncsokat is találtak az ADAC/ÖAMTC gumitesztjén

Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az abroncspiacból a négyévszakos gumik, ennek megfelelően a gyártók részéről is egyre nagyobb a mozgolódás ezen a piacon. Tavaly először ért el „jó” eredményt egy négyévszakos abroncs az ADAC/ÖAMTC gumitesztjén, idén már négy ilyen eredmény született. Ezzel párhuzamosan a vásárlásra nem ajánlott abroncsok száma is kettőről négyre emelkedett. Az aktuális ADAC/ÖAMTC abroncsteszt rávilágít arra, hogy amíg néhány esetben előnyére változtak a négyévszakos abroncsok, addig olyanok is vannak, amelyek problémások.

Két abroncs került az élre, a Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 és a Continental AllSeasonContact 2, utóbbi egyedüli abroncsként zárja a menetbiztonság fejezetet „jó” eredménnyel, de előbbinek nagyobb (68 000 km) a becsült futásteljesítménye. Az élbolyba tartozik még a Pirelli Cinturato All Season SF3 és a Bridgestone Turanza All Season 6, ezeket követi a négy abroncsból álló középmezőny (Michelin, Dunlop, BFGoodrich és Viking), amelyek szintén vásárlásra ajánlottak. A fennmaradó nyolc garnitúrát nem tudják vásárlásra ajánlani a szakemberek, mert legalább egy menetbiztonság fejezetben gyenge eredményt értek el. Az utolsó két abroncs, az Arivo Calorful A/S és a Petlas Multi Action PT565 egyenesen veszélyesen gyengén teljesítenek bizonyos teszteken.

A menetbiztonság terén tapasztalhatóak a legnagyobb eltérések, például száraz aszfalton 100 km/órás tempóról fékezve. A Pirelli Cinturato All Season SF3 38 méteres fékúttal lett a legjobb ezen a teszten, a Barum Quartaris 5 ennél 7,5 méterrel hosszabb eredményt ért el. Ez nem tűnik soknak, de amikor a Pirelli gumival szerelt autó már áll, a Barummal szerelt még 40 km/órás tempóval halad. Nedves aszfalton még nagyobbak az eltérések, 80 km/órás tempóról fékezve a Continental AllSeasonContact 2 31,3 méteres fékutat produkál, az Arivo Calorful A/S ennél 11,5 méterrel hosszabb fékutat ér el! Havon egy kivétellel nincs nagy eltérés, a Nexen N’Blue 4Season és a Barum Quartaris 5 egyaránt 9 méteres fékutat értek el, 13 további abroncs 80 centin belül végzett, egyedül a Petlas Mult Action PT565 gyengélkedett 12,5 méterrel.

A becsült futásteljesítmény terén meglepetéssel szembesültek a tesztelők. Általában a gyengébb tudású abroncsok ezen a területen remekelnek, azonban most meglepő módon a menetbiztonság terén jó eredményt elérő abroncsok mind 50 000 km feletti prognosztizált futásteljesítményt tudnak, ezzel túlélik a gyengébb tudású abroncsokat. Már csak ezért se érdemes csak az ár alapján dönteni. Aki netán extra terheléssel – például nyáron, teljes terheléssel sokat autópályázik, utánfutót vontat, vagy télen síelni jár – használja autóját, az akkor jár a legjobban, ha évszaknak megfelelően váltogatja a nyári/téli abroncsot.