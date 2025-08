WRC: Rovanpera nyerte a hazai raliját

Kalle Rovanpera mesteri teljesítményt tett le az asztalra a Finn Ralin, s nyolc év várakozás után hazai győztes született Finnországban. Ráadásul a Toyota óriási sikert ért el, az első öt helyen a pilótái értek célba – ez utoljára a Lanciának sikerült 1990-ben, Portugáliában. Takamoto Katsuta és Sebastien Ogier állhatott még fel a dobogó tetejére, hogy teljessé tegyék Juha Kankkunen csapatának sikerét.

Rovanpera, akinek ez idén mindössze a második győzelme (Spanyolország után), még péntek reggel, a nyitó szakaszon az élre állt és nem is adta ki a kezéből az irányítást. Két nagy riválisa, Thierry Neuville és Adrien Fourmaux – mindketten a Hyundai pilótái – szombaton hasonló okból, gumiabroncs-eresztés miatt estek ki az éllovasok közül, utóbbi célba sem ért. Így a 24 éves éllovas fellélegezve készült a vasárnapi fináléra és simán behúzta a győzelmet.

Az utolsó nap nem volt más dolga a toyotás tehetségnek, mint az, hogy mindkét Ouninhohja szakaszt tisztán vegye be és a végén megszerezze első Finn Rali-győzelmét. Ezzel a sikerrel ismét harcba szállt a világbajnoki címért folyó küzdelembe, ugyanis Elfyn Evans mögött a második helyre ugrott az egyéni ponttáblán.

Fotó: Vincent Thuillier

„Csodálatos érzés. Néhányszor már közel voltunk itt ehhez, és már azt éreztem, hogy idén össze kell jönnie. Nagy köszönet mindenkinek a csapatban, hogy ilyen nagyszerű munkát végeztek az autóval. Nagyon keményen dolgoztunk ezért, a határon autóztam a hétvége során. Nagyon kellettek a pontok, és nagyon jól alakult a vége” – nyilatkozta mosolyogva Rovanpera.

A győztes mögött kemény harc folyt a maradék dobogós helyekért. A Toyota elsöprően domináns teljesítményt nyújtott a hétvégén. A dobogósok mögött Elfyn Evans és Sami Pajari csatlakozott csapattársaikhoz az első ötben.

Fotó: McKlein

A világbajnokságban egy rali erejéig vezető Ott Tanak a most elért tizedik helyével visszaesett az egyéni ponttábla negyedik helyére. Az észt pilótát az ág is húzta a hétvége során. Balesetezett és egy ötperces büntetést is begyűjtött, ami meghiúsította minden dobogós reményét. Csapattársa, Thierry Neuville a hatodik helyen ért célba az i20-assal. Az M-Sport Ford három autójával tölti ki a maradék helyeket az első tíz között, amelyet Ott Tanak zár.