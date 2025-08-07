KRESZrolleresHeim Pál Gyermekkórházbalesetek

Egyre kezelhetetlenebb a helyzet: e-rollerek okozzák a közúti balesetek négy százalékát

Különösen veszélyeztetettek a gyermekek és az ittasan, gyorsan közlekedők.

Munkatársunktól
2025. 08. 07. 4:50
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Egyre több gondot okoznak az elektromos rolleresek (e-rolleresek) a közlekedésben világszerte, ezen belül Magyarországon is. A hivatalos statisztikák szerint hazánkban a közúti balesetek három-négy százalékát már ezek a járművek okozzák, illetve az ilyen eszközökkel közlekedők szenvedik el. Az Országos Mentőszolgálat adatai alapján évente csaknem száz baleset köthető az e-rollerekhez Magyarországon – közölte a Híradó.hu. 

Ezért is fontosak azok a biztonsági előírások, amelyek jövő januártól szigorúbb feltételeket szabnak az e-rollerek használatához. Hogy milyen komoly a baj, arról a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány is beszámolt a napokban. A közösségi oldalukon arról írtak, hogy csak jú­liusban huszonnyolc gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba e-rollerrel összefüggő baleset miatt. A sérült gyerekek között volt olyan, akinek például az ujjtörése olyan súlyos volt, hogy műtétre szorult, ráadásul egyik beszállított sérült sem viselt semmilyen védőfelszerelést. De a hónap során előfordult több agyrázkódás, kéz- és alkarcsonttörés, hasfali zúzódás, kiterjedt horzsolások és több volt ezek közül műtéti ellátást igénylő sérülés. 

„Ez nem statisztika – ezek valódi gyerekek, valódi fájdalommal. És sok ezek közül elkerülhető lett volna bukósisakkal, felelősségteljes használattal és a szabályok betartásával (…) Tartsuk fenn a figyelmet! A nyárnak még nincs vége – beszélgessünk tovább a biztonságról! A sisak nem ciki, a koponyatörés az. Az e-roller közlekedési eszköz. Nem játék” – figyelmeztettek a gyerekorvosok. 

Nem véletlen, hogy a kormány lépett az e-rollerek közlekedési szabályozásának ügyében. 

A 2026-ban életbe lépő új KRESZ szabályozás jelentősen megváltoztatja az elektromos rollerek használatát. A legfontosabb változás, hogy két kategóriába sorolják a rollereket: kis- és nagyteljesítményűekre. 

A kisebb teljesítményű rollerek (legfeljebb 25 km/órás sebesség) esetében a sebesség korlátozva lesz, és kötelező lesz a sisakviselés az első két évben. A nagyobb teljesítményű rollereket (legfeljebb 45 km/órás sebesség) segédmotoros kerékpárnak tekintik, így a használatukhoz is szigorúbb szabályok fognak vonatkozni. A kis teljesítményű rollerek 12 éves kortól lesznek használhatóak. A járdán legfeljebb 10 km/óra, egyéb területeken 20 km/óra lehet a sebesség. Nagy teljesítményű rollerek 14 éves kortól lesznek vezethetők, a felelősségbiztosítás ezeknél kötelező lesz. 

Az álló e-rollerekkel kapcsolatos gondok nemcsak hazánkban jelentkeznek, hanem világszerte. A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmányból kiderül az is, hogy az ilyen járműveket használók háromszor gyakrabban szorulnak sürgősségi ellátásra, mint a kerékpárosok. A helsinki kutatócsoport részletes statisztikai összevetésben vizsgálta, milyen jellegű sérülések érik az e-rollerezőket és a kerékpárosokat, valamint hogy ezek milyen mértékben kapcsolódnak konkrét kockázati tényezőkhöz. 

A kutatás egyértelműen kirajzolta: az e-rollerrel közlekedők döntő többsége fiatalabb felnőtt, akik ritkán hordanak sisakot, és gyakran ittas állapotban pattannak a járműre – mindez pedig komoly következményekkel jár. A tanulmány rámutatott: száz e-rolleres utazásból átlagosan 7,8 százalék végződik sürgősségi ellátással, míg ugyanez az arány kerékpárosoknál csupán 2,2. Ez több mint háromszoros kockázatnövekedést jelent. 

A rolleres balesetek negyven százaléka ugyanakkor a vizsgált személyeknél és időszakban este és éjszaka történt, és ötven százalékukban szerepe volt az alkoholnak is. 

A biciklis balesetek többsége nappal történt, az ittas vezetés pedig jóval ritkább volt. Az intenzív osztályra került rolleresek közül hat ittas volt, és szinte mindegyik súlyos fejsérülést szenvedett. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy az ittas rollerezők köré­ben a fejsérülés előfordulása 76 százalék volt, míg a józan rollereseknél ez az arány jóval alacsonyabb. Kerékpárosok esetén az ittas sérültek 63 százaléka szenvedett fejet érintő traumát.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

