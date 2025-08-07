idezojelek
Tollhegyen

Megszólított székelyek

A Tisza-vezér legutóbb a székelyföldi Nagyadorjánban „szólította meg” az embereket; no, azok sem lesznek a szavazói, de még a szimpatizánsai sem.

Pilhál György
undefined
NagyadorjánbanszékelyföldiTisza PártTörök GáborMagyar Péter 2025. 08. 07. 5:02
Fotó: Havran Zoltán

Török Gábor elemző bejegyzését olvasom. Derűs írás. Arról tájékoztat, hogy Magyar Péter újabb országjárása már kevésbé érdekes, az országos sajtóba alig-alig kerülnek be a hírei. Ugyanakkor, figyelmeztet, érdemes észrevenni, hogy Magyar még így is mindennap emberek sokaságával találkozik. „Ezek a személyes találkozások – amelyeket egyébként a közösségi médiában is meglepően sokan követnek – a leghatékonyabb módjai a szavazók megszólításának.”
A Tisza-vezér legutóbb a székelyföldi Nagyadorjánban „szólította meg” az embereket; no, azok sem lesznek a szavazói, de még a szimpatizánsai sem. 

Nemcsak rámennydörgött az aratást ünneplő helyiekre, rájuk hívta a rendőröket is, mondván, zavarja a zenéjük. Székelyeket kóstolgatott Székelyföldön.

Politikus alkat. (Tavaly, az árvíz idején egy mögötte lapátoló férfira mordult rá a teligatyás, hogy hagyja abba a munkát, mert zavarja az ő „élőzését”.) Magyar Péter mindennap emberek sokaságával találkozik? „Már itt hangosan felröhögtem – írja egy kommentelő – Hogyne, a tucatnyi kigyúrt testőrrel (akik állítólag nincsenek), meg az elvakult szektás sleppel találkozik. Nem vitás, a „sokaság”, Ernesto, Jose és a többiek Alsó-Kolumbiából, Guatemalából és a Tűzföldről ipari méretekben lájkolják a kis tápos hörcsögöt.” Mellesleg Török Gábor pályaíve is megérne egy nagymisét. Már 2014-ben „látta” a Fidesz megrendülését, négy évre rá az abszolút többségében sem hitt, 2022-ben meg „hatalmas bajban” lévő Orbánt vizionált, de valamiért rendre kétharmadok születtek.
Most kellene abbahagyni, Gábor!

Pilhál Tamás
Fleck Zoltán

Forradalomra uszít Fleck Zoltán

Szentesi Zöldi László
út

Assisi utat mutat

Gajdics Ottó
patrióta

Két történet, egy valóság

Fricz Tamás
Brüsszel

Mi veszélyezteti a demokráciát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
Orbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

