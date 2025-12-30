Hiszik, nem hiszik, már az elzavart SZDSZ tenyérbe mászó elnöke, Kóka János is felbukkant a Tisza párt koncra spekuláló potentátjai között. Nem úgy volt, hogy messiásék szóba sem állnak az óbaloldal embereivel? Miért is kéne egy toronymagasan vezető pártnak (Pulai András közvéleménykutató „mérése”) egy lepukkant szabaddemokrata vezér? Költői kérdések. A lényeg, itt a lenullázott Kóka, aki korábban többször is kijelentette, ha rajta múlna, ő bizony a kórházak felét bezárná.

A mostani társadalombiztosítási rendszert egy kötelező magánbiztosítói modell váltaná fel, az állam hátrébb lépne a finanszírozásból, a munkavállalók pedig közvetlenül a biztosítókkal szerződnének, jövedelmük minimum 8,5 százalékát befizetve.

Vagyis, tájékoztat diadalmasan Kóka, a nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz nem az állam, hanem a magánnyugdíj-pénztárak és biztosítók biztosítanák a hátteret, persze jóval drágábban. Ja, és a háziorvosi ellátásért meg a szakrendelésekért fizetni kell majd. Ez a Kóka-kínálat.

Sosem volt szégyenlős ez az ember, aktív politikusként is gátlástalanul kavart. Miniszteri ámokfutásának egyik emlékezetes pillanata volt, amikor lelkendezve bejelentette: eladta a MÁV Cargót, örvendezzünk! (Szó se róla, szép pénz ütötte a kufárkormány markát, az osztrák vevő 102,5 milliárd forintot fizetett a nyereséges cégért – ez másfél milliárddal több volt, mint amennyiért korábban a Postabankot eltapsolták.) A biznisz után Kóka megígérte, a dolgozók is részesülnek a privatizá­ciós bevételből. Egy megveszekedett vasat sem kaptak.

Mondom, sosem volt szégyenlős.

Borítókép: Kóka János (Fotó: Képernyőkép)