Nem csatolmányirodalom

Régi tapasztalatot fogalmaz meg egy helyütt Pécsi Györgyi irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.

Pilhál György
2025. 12. 27.
Régi tapasztalatot fogalmaz meg egy helyütt Pécsi Györgyi irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Eszerint nem csak a szocialista-kommunista írók rostálódtak ki az eltelt évtizedek során, egyre több alkotás kerül a garatba, és (az időben távolodva) egyre kevesebb marad fenn a személyes meg a kulturális emlékezet rostáján. 

Mint írja: 

„Kányádi Sándor szokta mondani, hogy nagyon óvatosan bánjunk a kortársak magasztalásával; a kortársak talán óriási hegynek látnak egy életművet, aztán eltelik 20-50-100 év, és kiderül, hogy ami korábban hegycsúcsnak látszott, az csak egy aprócska domb, vagy még az se.” 

Milyen igaz.

A szerző említésének az ad aktualitást, hogy a Nap Kiadó gondozásában nemrég jelent meg Soha mások ellen – Olvasópróbák című legújabb kötete, amelyben Pécsi Györgyi különféle műfajok felhasználásával tekinti át – nem először – a határon túli kortárs magyar irodalmat. Az esszébe hajló tanulmányokban figyelmet kapnak a jelenkori romániai, szlovákiai és szerbiai magyarság dilemmái, válaszkeresései. 

Kutakodásaiban a szerző arra a felismerésre jut: habár a diktatúrák elmúltak, a nemzetiségi, kisebbségi magyarság megmaradásának kérdése ma is eleven témája irodalmunknak; fontos lenne újra írni a huszadik század magyar irodalmának a történetét, fölszámolni a határon túli irodalmak „csatolmány” jellegét és minősítését. Hiszen immár szabad az út Budapest felé is meg a nagyvilágba is, s a fizikai határok megszűnésével a szellemi határok is eltűnnek, lassan természetessé vált, hogy bárki bárhol publikálhat, megjelenhet, s végre integrálódhat a magyar irodalom.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

