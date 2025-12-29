idezojelek
Tollhegyen

Lapjárás

Snapszli közben sem Orbán, sem Ursula, sem Putyin, sem Trump nem léphet be a házba!

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
magyar péterursulakártya 2025. 12. 29. 5:02
0

Ki ne tapasztalta volna, hogy újabban azonnal feszültté lesz a légkör, amikor valahová beteszi a lábát a politika. Nem ritka, hogy a nyílt utcán, villamoson, piacon ugranak egymásnak az emberek, még apró, piszlicsáré ügyekben is, ha ütközik a pártállásuk. Régi kipróbált barátságokat is meg tud fertőzni a politikai másként látás, az sem ritka, hogy családon belül robban ki a világnézeti adok-kapok. Ráadásul a helyzet egyre csak romlik. Közmegegyezésről, burukkolós családi békéről lassan már csak a népmesék zárómondatában olvashatunk: „…és boldogan éltek, míg meg nem haltak”. 

Mi odahaza, ha néhanapján kártyázni kezdünk, már a parti legelején rögzítjük: még csak utalás se hangozzék el pártokról, politikusokról, regnáló kormányról, háborgó ellenzékről! Isten mentsen tőlük!

Snapszli közben sem Orbán, sem Ursula, sem Putyin, sem Trump nem léphet be a házba! Ki innen! Magyar Péterről meg aztán végképp semmit! (Legutóbb már azon élcelődtünk, a kutya bent maradhat-e a házban kártyázás közben. Nincs-e abban valami áthallás, hogy ő csupán egyfarkú?)
Hajdan nem volt ilyen. Mikszáthék korában – mennyit írt erről a nagy palóc! – még az esti tarokkpartik közben is a politikáról ment a szó, sőt akkor ment csak igazán. Oh, azok a régi szép idők!
Az egész onnan jutott az eszembe, hogy ma, december 29-én tartjuk a magyar kártya napját. 

Isten áldja meg jó Schneider József kártyafestő uramat, aki 1836-ban a pesti Kis kereszt (ma Kazinczy) utca egyik apró házában alkotta meg az első, akkor még harminchat lapos paklit.

 Ne rá haragudjunk, ha olykor rossz a lapjárásunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekusa

Afrika szarvától a nemzetközi porondra

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfőzés

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekpatrióta

A patrióta lendületvétel éve volt 2025

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekjézus

Egynapos történelmek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelek2026

2026, a Ló éve

Bogár László avatarja

A világ, benne Európa és ezen belül Magyarország számára a szó szoros értelmében sorsdöntő év lesz 2026.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu