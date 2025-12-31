idezojelek
Tollhegyen

Ebben a falucskában már délben köszöntik az új esztendőt

Szilveszter ide, szilveszter oda, itt ebéd után az egész község békésen szunyókál. A harangszót is csak az hallja, akinek nem merült le a hallókészüléke. 

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
szilvesztervillar de cornejabrüsszel 2025. 12. 31. 4:59
0

A spanyolországi Villar de Corneja falucskában – fütyülve mindenféle csillagászati törvényszerűségre, Gergely-naptárra, inkvizíciós múltra, miegyébre – Szilveszter napján tizenkettőkor köszöntik az új esztendőt. Nem éjfélkor – délben. (Vajon mit szól ehhez a tekintetes Brüsszel?) Magával a spanyol szilveszteri hagyománnyal természetesen nem szakítottak teljesen. Ők is a főtéren tartják az ünnepet; amikor a templomtorony órája tizenkettőt mutat, minden harangütésre egy szem szőlőt vesznek a szájukba (ez a tradíció), így várják – a delet. (Tartok tőle, később némi erjesztett szőlőlevet, tüzes vizet, ezt-azt is vesznek a szájukba, persze csak mértékkel, éppen annyit, hogy sikerüljön a hazaút…) – Eleinte sokan meglepődtek a szokatlan időponton, értetlenkedtek, néhányan még be is szóltak, de mi fütyültünk rájuk. Errefele az emberek éjfélkor már régen alszanak – mesélte Villar de Corneja polgármester asszonya az újítók büszkeségével, hozzátéve, ez itt a rend, és még senki sem háborgott ellene.

Sőt a helybeliek – mind a negyvenketten (pontosabban: mind a tizenhat állandóan itt lakó) – kifejezetten elégedettek az előre hozott ünnepléssel. Némi magyarázat: a falucska az öregedő hispán települések közé tartozik, óvodája, diszkója nincs, az átlagéletkor hetvenöt esztendő. A fiatalok zöme már réges régen elvándorolt a faluból. A kalandvágyóbbak talán futballistának álltak, a bátrabbak torreádornak.

Szilveszter ide, szilveszter oda, itt ebéd után az egész község békésen szunyókál. A harangszót is csak az hallja, akinek nem merült le a hallókészüléke.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekusa

Afrika szarvától a nemzetközi porondra

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfőzés

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott

Csépányi Balázs avatarja

Már Pulai is…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu