Mesebeli évkezdet: még vastagabb lehet a hótakaró napokon belül

A reggeli órákban még többfelé erősen felhős lesz az ég, majd nyugat, délnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk fátyolfelhők mellett – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csütörtök délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Délelőtt helyenként előfordulhat hószállingózás vagy gyenge havazás, ezek azonban legkésőbb délre megszűnnek. A délnyugati szél élénk marad, időnként erős széllökésekkel.

Napközben 0 és +6 fok közötti csúcshőmérséklet várható, estére pedig –4 és +3 fok közé hűl a levegő.

A melegfronti hatás megterheli a szervezetet, különösen az időseket és a krónikus betegeket, de az egészségeseknél is okozhat panaszokat. Fejfájás, fáradtság, alvászavar, valamint csökkent koncentráció jelentkezhet, ami növeli a balesetek kockázatát. A szív- és érrendszeri betegek esetében vérnyomás-ingadozás és szédülés is előfordulhat – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Havazás várható a hétvégén is: délen vastag hótakaró is kialakulhat

Pénteken többnyire erősen felhős, délen borult idő várható. A déli országrészben sokfelé eshet, estére az esőt havas eső, majd havazás válthatja fel. A hőmérséklet +1 és +6 fok között alakul, a délkeleti szél élénk marad.

Szombaton az ország déli határvidékén tartós havazás is kialakulhat, helyenként 5–10 centiméteres hóréteggel. Másutt kevés csapadék várható. Napközben +3, +4 fok körüli maximumok valószínűek, az északnyugati szél megélénkül.

Vasárnap délen borongós idő ígérkezik, elszórtan hószállingózással, míg északon több órára is kisüthet a nap. Az északi szél erős lesz. Reggel –4 fok körüli hideg várható, délutánra +1 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Hétfőn a zúzmarás ködfoltok megszűnése után délen rétegfelhők maradhatnak, máshol naposabb időre van kilátás. Gyenge hószállingózás előfordulhat, a csúcshőmérséklet fagypont körül alakul. Úgy tűnik tehát hogy egy időre megmarad az újév első napjára fehér tájat varázsoló hótakaró.

