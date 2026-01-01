Rendkívüli

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

havazásvastag hótakarószél

Mesebeli évkezdet: még vastagabb lehet a hótakaró napokon belül

A reggeli órákban még sokfelé felhők és helyenként gyenge havazás jellemzi az időjárást, napközben azonban nyugat felől egyre többfelé kisüt a nap. A hétvégén változékony, télies idő jön: pénteken eső és havazás, szombaton délen akár vastag hótakaró is kialakulhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 7:31
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A reggeli órákban még többfelé erősen felhős lesz az ég, majd nyugat, délnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk fátyolfelhők mellett – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. 

Csütörtök délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Délelőtt helyenként előfordulhat hószállingózás vagy gyenge havazás, ezek azonban legkésőbb délre megszűnnek. A délnyugati szél élénk marad, időnként erős széllökésekkel. 

Napközben 0 és +6 fok közötti csúcshőmérséklet várható, estére pedig –4 és +3 fok közé hűl a levegő.

A melegfronti hatás megterheli a szervezetet, különösen az időseket és a krónikus betegeket, de az egészségeseknél is okozhat panaszokat. Fejfájás, fáradtság, alvászavar, valamint csökkent koncentráció jelentkezhet, ami növeli a balesetek kockázatát. A szív- és érrendszeri betegek esetében vérnyomás-ingadozás és szédülés is előfordulhat – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Havazás várható a hétvégén is: délen vastag hótakaró is kialakulhat

Pénteken többnyire erősen felhős, délen borult idő várható. A déli országrészben sokfelé eshet, estére az esőt havas eső, majd havazás válthatja fel. A hőmérséklet +1 és +6 fok között alakul, a délkeleti szél élénk marad.

Szombaton az ország déli határvidékén tartós havazás is kialakulhat, helyenként 5–10 centiméteres hóréteggel. Másutt kevés csapadék várható. Napközben +3, +4 fok körüli maximumok valószínűek, az északnyugati szél megélénkül.

Vasárnap délen borongós idő ígérkezik, elszórtan hószállingózással, míg északon több órára is kisüthet a nap. Az északi szél erős lesz. Reggel –4 fok körüli hideg várható, délutánra +1 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Hétfőn a zúzmarás ködfoltok megszűnése után délen rétegfelhők maradhatnak, máshol naposabb időre van kilátás. Gyenge hószállingózás előfordulhat, a csúcshőmérséklet fagypont körül alakul. Úgy tűnik tehát hogy egy időre megmarad az újév első napjára fehér tájat varázsoló hótakaró. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.