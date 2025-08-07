Robbie Keane átlátott a szitán, Tóth Alex fontos dologra világított rá

Az előjelek alapján szoros párharcra lehetett számítani a Ferencváros és a Ludogorec között a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az első meccs eredménye is ezt mutatja, hiszen Razgradban 0-0-t játszottak a felek , de az első félidőben mintha csak egy csapat lett volna a pályán – a Fradi. Igaz, egy alkalommal a bolgárok eltalálták a felső lécet, ezen kívül viszont semmit sem mutattak, Robbie Keane együttese egy lesgólig jutott, egyébként pedig pontatlanok voltak a játékosok. Ráfizethettek volna a kimaradt helyzetekre, mert a Ludogorec a második félidőre látványosan feljavult, inkább a házigazda támadott többet, ám ők sem bírták eltalálni a célpontot. Így nem jelentett meglepetést a gól nélküli döntetlen, amely után jövő kedden a Groupama Arénában dől el, hogy melyik gárda lesz ott a rájátszásban.

Tóth Alex és a Ferencváros nem tudta legyűrni a bolgárokat Fotó: fradi.hu

Robbie Keane szerint a Ferencvárosnak ezt a mérkőzést is hoznia kellett volna.

Győzelmet érdemeltünk, mi voltunk a jobb csapat. Az első félidőben jobban játszottunk, míg a folytatásban is voltak helyzeteink, nem örülök annak, hogy nem lőttünk gólt, de legalább nem is kaptunk. Otthon a szurkolóink előtt biztosan lenyűgöző hangulat vár ránk. Tudtuk, hogy az ellenfélnek milyen játékosai vannak, a balszélsőjük nagyon gyors, az első félidőben picit talán visszább vettek, ez a taktika része lehetett, a folytatásban jobban ránk jöttek

– állapította meg a találkozó utáni sajtótájékoztatón a Fradi vezetőedzője.

A Ferencváros játékosai elégedettek a döntetlennel

A magyar csapat védője, Szalai Gábor elégedett a döntetlennel, bár szerinte a mérkőzés másképp alakulhatott volna, ha az FTC gólját nem érvénytelenítik.

– Hazai pályán kell eldöntenünk a párharcot. Nehéz mit mondani, mert lehet, hogy ha kicsit támadóbban lépünk fel, akkor meg lehetett volna a meccs. De mivel gyors és jó csatáraik vannak, akkor nagyobb lehetőségük lett volna elfutni kontrákból. Szerintem elégedettek lehetünk a döntetlennel, de otthon még rá kell tenni egy lapáttal – mondta az Origo helyszíni munkatársának a magyar válogatott futballista. – Azt éreztem, hogy az első félidőt kontrolláltuk és a mi akartunk érvényesült. Ha a gólunkat megadják, akkor talán tudtunk volna rárúgni még egyet, de sajnos visszavonták. A második félidőben számítottunk rá, hogy jönni fognak hazai pályán, de szerencsére lehoztuk kapott gól nélkül, ami idegenben nagyon fontos egy első mérkőzésen.