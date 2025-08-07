Szalai GáborFerencvárosBajnokok LigájaLudogorecselejtező

Robbie Keane átlátott a szitán, Tóth Alex fontos dologra világított rá

Győzelmet érdemelt a Fradi Razgradban, mondta Robbie Keane vezetőedző, miután csapata 0-0-s döntetlent játszott a Ludogorec otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában. A Ferencváros az első félidőben lefocizta a pályáról a hazaiakat, ám a góllövő cipők az öltözőben maradtak. Jövő kedden azokra is szükség lesz a továbbjutáshoz.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 5:05
Robbie Keane szerint a Ferencváros győzelmet érdemelt a Ludogorec ellen Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
Az előjelek alapján szoros párharcra lehetett számítani a Ferencváros és a Ludogorec között a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az első meccs eredménye is ezt mutatja, hiszen Razgradban 0-0-t játszottak a felek , de az első félidőben mintha csak egy csapat lett volna a pályán – a Fradi. Igaz, egy alkalommal a bolgárok eltalálták a felső lécet, ezen kívül viszont semmit sem mutattak, Robbie Keane együttese egy lesgólig jutott, egyébként pedig pontatlanok voltak a játékosok. Ráfizethettek volna a kimaradt helyzetekre, mert a Ludogorec a második félidőre látványosan feljavult, inkább a házigazda támadott többet, ám ők sem bírták eltalálni a célpontot. Így nem jelentett meglepetést a gól nélküli döntetlen, amely után jövő kedden a Groupama Arénában dől el, hogy melyik gárda lesz ott a rájátszásban.

Tóth Alex és a Ferencváros nem tudta legyűrni a bolgárokat
Tóth Alex és a Ferencváros nem tudta legyűrni a bolgárokat Fotó: fradi.hu

Robbie Keane szerint a Ferencvárosnak ezt a mérkőzést is hoznia kellett volna. 

Győzelmet érdemeltünk, mi voltunk a jobb csapat. Az első félidőben jobban játszottunk, míg a folytatásban is voltak helyzeteink, nem örülök annak, hogy nem lőttünk gólt, de legalább nem is kaptunk. Otthon a szurkolóink előtt biztosan lenyűgöző hangulat vár ránk. Tudtuk, hogy az ellenfélnek milyen játékosai vannak, a balszélsőjük nagyon gyors, az első félidőben picit talán visszább vettek, ez a taktika része lehetett, a folytatásban jobban ránk jöttek

– állapította meg a találkozó utáni sajtótájékoztatón a Fradi vezetőedzője.

A Ferencváros játékosai elégedettek a döntetlennel

A magyar csapat védője, Szalai Gábor elégedett a döntetlennel, bár szerinte a mérkőzés másképp alakulhatott volna, ha az FTC gólját nem érvénytelenítik.

– Hazai pályán kell eldöntenünk a párharcot. Nehéz mit mondani, mert lehet, hogy ha kicsit támadóbban lépünk fel, akkor meg lehetett volna a meccs. De mivel gyors és jó csatáraik vannak, akkor nagyobb lehetőségük lett volna elfutni kontrákból. Szerintem elégedettek lehetünk a döntetlennel, de otthon még rá kell tenni egy lapáttal – mondta az Origo helyszíni munkatársának a magyar válogatott futballista. – Azt éreztem, hogy az első félidőt kontrolláltuk és a mi akartunk érvényesült. Ha a gólunkat megadják, akkor talán tudtunk volna rárúgni még egyet, de sajnos visszavonták. A második félidőben számítottunk rá, hogy jönni fognak hazai pályán, de szerencsére lehoztuk kapott gól nélkül, ami idegenben nagyon fontos egy első mérkőzésen. 

Előrelépett a Fradi

A hajrában becserélt és nagy helyzetbe került Gruber Zsombor is Szalai Gáborhoz hasonlóan gondolkodik. A fiatal csatár úgy látja, a 0-0 jó eredmény, így tiszta lappal várja az FTC a második felvonást. Tóth Alex kiemelte, a Ferencváros védekezése sokat javult az előző fordulóhoz képest. Mint ismert, a zöld-fehérek kettős győzelemmel búcsúztatták az FC Noah csapatát, de a hazai visszavágón a támadói jó játékára kellett támaszkodnia a magyar bajnoknak, mert a védelmi megingásai nyomán három gólt is kapott. Végül 4-3-ra nyerte meg az ominózus meccset és 6-4-re a párharcot.

Az első félidőben több lehetőségünk is volt arra, hogy megszerezzük a vezetést, de a lényeg, hogy előreléptünk az előző összecsapáshoz képest, mert stabilak voltunk, erre lehet építkezni 

– értékelt Nemzeti Sportrádiónak a lefújás után Tóth Alex. A középpályás szerint a visszavágón is a hátsó stabilitás megtartása lesz a kulcs, elöl pedig gólt kell szerezni a továbbjutáshoz.

A párharc győztese a Qarabag vagy a Skendija ellen teheti meg az utolsó lépést a BL főtáblája felé. A kettősből az előbbi áll jobban, idegenben 1-0-ra győzött a Qarabag. A két párharc vesztese az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában csap össze egymással.

 

 

Bánó Attila
idezojelekOrbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

