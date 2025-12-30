Ling Jen, a hóban játszó óriáspanda meghódította az internetet + videó

Ling Jen, a bűbájos óriáspanda egy csapásra az internet sztárjává vált, miután egy videó megörökítette, ahogy önfeledten csúszkál és játszadozik a hóban egy észak-kínai állatkertben – írja a hirado.hu. A régiót a közelmúltban heves havazás sújtotta, téli csodaországgá változtatva az állatkerteket.

A lehullott hó különösen nagy örömet okozott az óriáspandáknak, amelyek vastag, vízálló bundájuknak köszönhetően jól alkalmazkodtak a hideg időjáráshoz.

Borítókép: Ling Jen, az óriáspanda önfeledten csúszkál a hóban (Képernyőfotó)