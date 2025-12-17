Rákapott a bűnözésre a világhírű iszákos mosómedve + videó

Nem tért jó útra az a mosómedve, aki a közelmúltban behatolt egy virginiai boltba, majd megrohamozta a szeszes italokat kínáló részleget, végül pedig részegen esett össze a mosdóban – írja a Híradó.hu.

A részeges mosómedve

A mosómedvét – miután kijózanodott – visszaengedtek a vadonba.

Az állat azonban rákapott a bűnözésre, azóta már egy karatestúdióba és egy boltba is behatolt, ahonnan élelmiszert lopott magának.

Az iszákos mosómedve nyomban világhírűvé vált, ezt pedig a helyi közösség igyekszik meglovagolni.

Rengeteg „Részeg Panda” feliratú pólót értékesítettek már, a bevételt pedig egy állatmenhely felújítására és bővítésére ajánlják fel a kezdeményezők.

