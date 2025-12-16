Az állatkerti látogatóktól kapott nevet a drograzzia során lefoglalt tiszafüredi kistigris

A Fővárosi Állat- és Növénykert kedden közösségi oldalán hirdette ki, hogy a szavazatok alapján a Pablo nevet kapta az a tigriskölyök, amelyet december elején találtak a rendőrök egy tiszafüredi házban egy drograzzia alkalmával. Az állatot azóta az intézményben gondozzák.

Pablo a Veresegyházi Medveotthon lakója lesz majd. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A szavazók öt név közül választhattak: Pablo, Hádész, Sandokan, Rajah és Ottó.

A névadó szavazáson közel 30 ezren vettek részt. A többség (48,7 százalék) a Pablóra adta le voksát, amit örömmel jegyeztek fel az állatkert munkatársai a csíkos ragadozó törzslapjára.

A Fővárosi Állat- és Növénykert minden állatának adatai szerepelnek a ZIMS (Zoological Information Management System) nemzetközi nyilvántartási rendszerben, így a nagymacskát mától nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon Pablóként fogják ismerni.

Pablót a Veresegyházi Medveotthon fogadja majd be. A 40 éves férfi ellen, akitől lefoglalták a tigrist, természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás.

Borítókép: A rendőrség által egy tiszafüredi férfitől lefoglalt három hónapos kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján, ahol védőoltást kapott 2025. december 8-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)