névadópablofővárosi állat - és növénykert

Az állatkerti látogatóktól kapott nevet a drograzzia során lefoglalt tiszafüredi kistigris

Közel harmincezren vettek részt a Fővárosi Állat- és Növénykert által indított névadó szavazáson. Öt név közül lehetett választani. Végül a Pablo lett a befutó.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 11:47
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Állat- és Növénykert kedden közösségi oldalán hirdette ki, hogy a szavazatok alapján a Pablo nevet kapta az a tigriskölyök, amelyet december elején találtak a rendőrök egy tiszafüredi házban egy drograzzia alkalmával. Az állatot azóta az intézményben gondozzák.

Budapest, 2025. december 8. A rendőrség által egy tiszafüredi férfitől lefoglalt 3 hónapos kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján, ahol védőoltást kapott 2025. december 8-án. A 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás. MTI/Kocsis Zoltán
Pablo a Veresegyházi Medveotthon lakója lesz majd. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán 

A szavazók öt név közül választhattak: Pablo, Hádész, Sandokan, Rajah és Ottó.

A névadó szavazáson közel 30 ezren vettek részt. A többség (48,7 százalék) a Pablóra adta le voksát, amit örömmel jegyeztek fel az állatkert munkatársai a csíkos ragadozó törzslapjára.

A Fővárosi Állat- és Növénykert minden állatának adatai szerepelnek a ZIMS (Zoological Information Management System) nemzetközi nyilvántartási rendszerben, így a nagymacskát mától nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon Pablóként fogják ismerni.

Pablót a Veresegyházi Medveotthon fogadja majd be. A 40 éves férfi ellen, akitől lefoglalták a tigrist, természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás.

Borítókép: A rendőrség által egy tiszafüredi férfitől lefoglalt három hónapos kistigris a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján, ahol védőoltást kapott 2025. december 8-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu