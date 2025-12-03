A tigris mellett egyéb egzotikumokat is találtak Tiszafüreden a rendőrök + fotók, videó

Mivel nem rendelkezett a tigris tartásához szükséges engedéllyel, a 40 éves férfit a KR NNI szakemberei természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került. Az állattól vérmintát vettek, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá az alfajának pontos meghatározása érdekében, ezt követően döntenek végleges elhelyezéséről.

Fotó: Police

Hozzátették: a tigris különösen veszélyes fajnak számít, tartása kizárólag állatkertek és cirkuszi menazsériák számára engedélyezett, magánszemélyeknek ilyen engedély nem adható.