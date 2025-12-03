Alapvetően drogügyben mentek a rendőrök Tiszafüreden egy házhoz, azonban drogot nem találtak, viszont meglepődtek, amikor egy kölyök tigris nézett velük szembe – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet.
A tigris mellett egyéb egzotikumokat is találtak Tiszafüreden a rendőrök + fotók, videó
Más szimpatikus arcok is rájuk kacsintottak.
Az esetről azóta újabb hírek láttak napvilágot, ilyen például, hogy a 2-3 hónapos tigris mellett egzotikus élőlények – köztük ara papagájok, ázsiai Prevost-mókusok és sarkantyús teknősök – is előkerültek. Velük egyelőre jogsértés gyanúja nem merült fel, azonban a tigriskölyök tartásával a tulajdonos – mivel az állat veszélyes és védett – több bűncselekményt is megvalósított.
Mivel nem rendelkezett a tigris tartásához szükséges engedéllyel, a 40 éves férfit a KR NNI szakemberei természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került. Az állattól vérmintát vettek, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá az alfajának pontos meghatározása érdekében, ezt követően döntenek végleges elhelyezéséről.
Hozzátették: a tigris különösen veszélyes fajnak számít, tartása kizárólag állatkertek és cirkuszi menazsériák számára engedélyezett, magánszemélyeknek ilyen engedély nem adható.
