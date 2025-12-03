Parkolási botrány volt egy tatabányai mélygarázsban, amelyről kamerafelvétel is készült a résztvevők legnagyobb bánatára.
Akkora patália lett egy parkolási vitából Tatabányán, hogy csak a rendőrök segíthettek + videó
Két nő esett neki egy nyugdíjasnak.
A rednőrségi portál azt írja, szombat délután egy tatabányai mélygarázsban ugyanazt a parkolóhelyet nézte ki magának két autós. Egyikük, egy 69 éves férfi kiengedett egy autót a helyről, az indexével pedig jelezte, hogy oda akar beállni. Amint azonban felszabadult a hely, egy nő bevágott elé, elfoglalva az üres parkolót.
A nyugdíjas férfi számonkérte a nőt, aki ezt nem nézte jó szemmel, és a vita hevében egy dezodoros spray-vel többször arcon fújta vitapartnerét. A sértett inkább hátat fordított és beült a járművébe, azonban idegességében nem tolatni kezdett, hanem nekihajtott a 32 éves nő autójának, és koccantak. Az incidenst a nő anyósülésen helyet foglaló édesanyja sem hagyta szó nélkül,
aki ütni kezdte a férfi autóját, és letörte a visszapillantó tükrét.
A járőrök a helyszínen elfogták G. Gabriellát és Sz. Petrát, és előállították őket a Tatabányai Rendőrkapitányságra.
A tatabányai nyomozók garázdaság vétsége miatt hallgatták ki a két nőt. A 49 éves, idősebb nő beismerte és megbánta tettét, míg 32 éves lánya tagadta a terhére rótt bűncselekményt.
