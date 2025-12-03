Azt hitték a rendőrök, hogy a tiszafüredi drogbáróért mennek, de egy vicsorgó tigris állta az útjukat + videók

Egyébként a rendőrök elkapták azt is, akiért mentek. A negyvenéves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás. A Szoljon cikkében hosszabban is olvashat a nagy akcióról.

A Fővárosi Állat- és Növénykert arra figyelmeztetett, hogy egy állat nem játék. Akkor sem, ha házi kedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor

végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó.

Jelezték, hogy az esethez a készenléti rendőrség riasztotta csapatukat. A tigris hím, egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.