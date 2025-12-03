Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Tiszafüredenkölyöktigrisdrogbárórendőrségi

Azt hitték a rendőrök, hogy a tiszafüredi drogbáróért mennek, de egy vicsorgó tigris állta az útjukat + videók

Nem vicc.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon, Facebook, MTI2025. 12. 03. 12:14
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eredetileg egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció miatt szálltak ki egy házhoz a rendőrök Tiszafüreden, ahol azonban egy kölyöktigris várta őket – írja a Szoljon a rendészeti államtitkárság közösségi oldala alapján. 

Hozzáfűzik, a játékos, barátságos vadállat pillanatok alatt a hivatalos társaság központi figurája lett. Amíg a csapat egyik része gondoskodott az elhelyezéséről, a többiek ismerkedtek a vicsorgó, morgó macskafélével, aki ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol megvizsgálták, a végleges elhelyezéséről azonban később döntenek.

Egyébként a rendőrök elkapták azt is, akiért mentek. A negyvenéves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás. A Szoljon cikkében hosszabban is olvashat a nagy akcióról. 

A Fővárosi Állat- és Növénykert arra figyelmeztetett, hogy egy állat nem játék. Akkor sem, ha házi kedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor 

végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó.

 Jelezték, hogy az esethez a készenléti rendőrség riasztotta csapatukat. A tigris hím, egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekönvédelem

Az apáé az erkölcsi győzelem!

Bayer Zsolt avatarja

Az önvédelemnél már csak egy fontosabb, szentebb és elidegeníthetetlenebb joga van az embernek: megvédeni a gyerekeit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu