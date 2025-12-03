Eredetileg egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció miatt szálltak ki egy házhoz a rendőrök Tiszafüreden, ahol azonban egy kölyöktigris várta őket – írja a Szoljon a rendészeti államtitkárság közösségi oldala alapján.
Azt hitték a rendőrök, hogy a tiszafüredi drogbáróért mennek, de egy vicsorgó tigris állta az útjukat + videók
Nem vicc.
Hozzáfűzik, a játékos, barátságos vadállat pillanatok alatt a hivatalos társaság központi figurája lett. Amíg a csapat egyik része gondoskodott az elhelyezéséről, a többiek ismerkedtek a vicsorgó, morgó macskafélével, aki ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol megvizsgálták, a végleges elhelyezéséről azonban később döntenek.
Egyébként a rendőrök elkapták azt is, akiért mentek. A negyvenéves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás. A Szoljon cikkében hosszabban is olvashat a nagy akcióról.
A Fővárosi Állat- és Növénykert arra figyelmeztetett, hogy egy állat nem játék. Akkor sem, ha házi kedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor
végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról van szó.
Jelezték, hogy az esethez a készenléti rendőrség riasztotta csapatukat. A tigris hím, egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van.
