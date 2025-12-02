Egyelőre rejtély, hogy hogyan került a folyó mélyére a címlapképen látható fehér csodaautó, azt viszont már biztosan tudni, hogy sikerült kihúzni a Tiszából a járgányt – írja a Délmagyar.
Fehér csodaautót hoztak fel a Tisza legmélyéről
Nagy bravúr volt!
Hozzáfűzik, az autómentés Algyőnél történt, a Szent Anna -kikötőben, ahol a partról óvodások figyelték az akciót, és a bravúrt nem volt könnyű kivitelezni, ugyanis az autó a tetejére fordulva, körülbelül tíz méter mélyen feküdt a folyóban. A mentés első szakaszában a járművet rögzítették, hogy a műveletet ne akadályozhassa a Tisza folyó sodrása és áradása.
További Belföld híreink
A mentőakció részleteit és videót a Délmagyar cikkében talál.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: A Tisza Párt megszorítócsomagja igazi baloldali gazdaságpolitikai hitvallás
A program Brüsszel háborús terveit finanszírozná.
Lebukott Ruszin-Szendi Romulusz rokona, ukrán milliárdosokkal üzletel
Egyre több információ utal arra, hogy a Tisza Párt körül olyan ukrán üzleti és civil kapcsolatok jelentek meg, amelyek Ruszin-Szendi Romulusz rokonához és nemzetközi érdekkörökhöz köthetők.
Soltész Miklós: Van még adósság Mindszentyvel kapcsolatban
Mindmáig sok rágalom, hazugság jelenik meg a püspökről.
Milliárdos fejlesztéssel erősíti a határvédelmet a rendőrség: új járművek, hőkamerák és okoseszközök érkeznek
Jelentősen bővül a rendőrség technológiai és védelmi kapacitása a magyar–szerb határon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: A Tisza Párt megszorítócsomagja igazi baloldali gazdaságpolitikai hitvallás
A program Brüsszel háborús terveit finanszírozná.
Lebukott Ruszin-Szendi Romulusz rokona, ukrán milliárdosokkal üzletel
Egyre több információ utal arra, hogy a Tisza Párt körül olyan ukrán üzleti és civil kapcsolatok jelentek meg, amelyek Ruszin-Szendi Romulusz rokonához és nemzetközi érdekkörökhöz köthetők.
Soltész Miklós: Van még adósság Mindszentyvel kapcsolatban
Mindmáig sok rágalom, hazugság jelenik meg a püspökről.
Milliárdos fejlesztéssel erősíti a határvédelmet a rendőrség: új járművek, hőkamerák és okoseszközök érkeznek
Jelentősen bővül a rendőrség technológiai és védelmi kapacitása a magyar–szerb határon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!