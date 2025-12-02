Fehér csodaautót hoztak fel a Tisza legmélyéről

Hozzáfűzik, az autómentés Algyőnél történt, a Szent Anna -kikötőben, ahol a partról óvodások figyelték az akciót, és a bravúrt nem volt könnyű kivitelezni, ugyanis az autó a tetejére fordulva, körülbelül tíz méter mélyen feküdt a folyóban. A mentés első szakaszában a járművet rögzítették, hogy a műveletet ne akadályozhassa a Tisza folyó sodrása és áradása.