Csak békében szeretett volna hazavonatozni a fiatal nő, a férfi viszont valami egészen mást akart + videó

A férfi azonban a Dabas-Gyón vasútállomás előtti szakaszon elővette a nemi szervét, majd a sértett hajába kapaszkodott, és erőszakkal arra kényszerítette, hogy az arca közel kerüljön ahhoz. Ennek a rémült nő sikítása vetett véget. K. Tivadar a következő állomáson leugrott a vonatról, és futva menekült el.

A Dabasi Rendőrkapitányság a sértett feljelentése után azonnal megkezdte az elkövető felkutatását. A nyomozók kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak ki, és rövid időn belül azonosították K. Tivadart. Másnap reggel egy dabasi ház udvarán álló lakókocsiban fogták el, gyanúsítotti kihallgatására őrizetbe vétele után került sor.

A nyomozók szexuális erőszak bűntette miatt indítottak eljárást ellene, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.