Egy fiatal nő november 25-én este Budapestről tartott Lajosmizse felé. Egy 22 éves fiatalember telepedett mellé, és beszélgetni kezdett vele – írja a rendőrség portál.
Csak békében szeretett volna hazavonatozni a fiatal nő, a férfi viszont valami egészen mást akart + videó
Először csak beszélgettek.
A férfi azonban a Dabas-Gyón vasútállomás előtti szakaszon elővette a nemi szervét, majd a sértett hajába kapaszkodott, és erőszakkal arra kényszerítette, hogy az arca közel kerüljön ahhoz. Ennek a rémült nő sikítása vetett véget. K. Tivadar a következő állomáson leugrott a vonatról, és futva menekült el.
A Dabasi Rendőrkapitányság a sértett feljelentése után azonnal megkezdte az elkövető felkutatását. A nyomozók kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak ki, és rövid időn belül azonosították K. Tivadart. Másnap reggel egy dabasi ház udvarán álló lakókocsiban fogták el, gyanúsítotti kihallgatására őrizetbe vétele után került sor.
A nyomozók szexuális erőszak bűntette miatt indítottak eljárást ellene, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
