Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

Budapest

Csak békében szeretett volna hazavonatozni a fiatal nő, a férfi viszont valami egészen mást akart + videó

Először csak beszélgettek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 12:14
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Egy fiatal nő november 25-én este Budapestről tartott Lajosmizse felé. Egy 22 éves fiatalember telepedett mellé, és beszélgetni kezdett vele – írja a rendőrség portál. 

A férfi azonban a Dabas-Gyón vasútállomás előtti szakaszon elővette a nemi szervét, majd a sértett hajába kapaszkodott, és erőszakkal arra kényszerítette, hogy az arca közel kerüljön ahhoz. Ennek a rémült nő sikítása vetett véget. K. Tivadar a következő állomáson leugrott a vonatról, és futva menekült el.

A Dabasi Rendőrkapitányság a sértett feljelentése után azonnal megkezdte az elkövető felkutatását. A nyomozók kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak ki, és rövid időn belül azonosították K. Tivadart. Másnap reggel egy dabasi ház udvarán álló lakókocsiban fogták el, gyanúsítotti kihallgatására őrizetbe vétele után került sor.

A nyomozók szexuális erőszak bűntette miatt indítottak eljárást ellene, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
