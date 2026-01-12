idezojelek
Nem lóverseny az euróbevezetés

A FÖLD ÁRNYAS OLDALA – Bulgária leváltotta a levát, de a svédek, a lengyelek és a csehek sem sietnek az övezetbe.

Szőcs László
euró európai unió brüsszel magyarország bulgária
Már a bolgárok is bevezették az eurót, mi meg hol vagyunk? – dohog valaki a közösségi médiában. Mit tud Bulgária, amit Magyarország nem? – írja cikkének címében az egyik pénzügyi portál. Ha cinikusak akarnánk lenni, akkor ez utóbbi kérdésre az lenne a válasz: mély politikai válságba süppedni, előre hozott választások során át bukdácsolni mindhiába, a bolgárok ugyanis sem a vezetőikben, sem az őket leváltani akarókban nemigen bíznak. Pár hete a tömegtiltakozások után bejelentette távozását a legutóbbi miniszterelnök – öt éven belül ő volt az ötödik.

De ne legyünk igazságtalanok a bolgárokkal! Ha nem is első nekifutásra, de végül teljesítették az euróövezethez való csatlakozás formális követelményeit; ha valaki Európában cirill betűs euróérmékkel és -bankjegyekkel találkozik, most már nem kell rendőrért kiáltania. Különösen az dicséretes, hogy államadósságukat a GDP 30 százaléka alá tudták szorítani, ami nemzetközileg is kiemelkedő eredmény. Ám a politikai elégedetlenség mértéke nem arra utal, hogy önmagában az alacsony államadósság – vagy más makrogazdasági mutató – boldoggá tenné a bolgárokat. Ráadásul 

Bulgária úgy lett most az euróövezet tagja, hogy a polgárok kevesebb mint a fele támogatta a közös uniós pénz bevezetését, ahogyan náluk jóval fejlettebb országokban, így a svédeknél, a dánoknál, a lengyeleknél vagy a cseheknél sem tolong sem a lakosság, sem a kormány, hogy ők legyenek a következők.

Hozzá kell tenni, nem biztos, hogy az euró­bevezetést a népakarat alapján kellene eldönteni. A polgárok olyan hétköznapi szempontok alapján próbálják megítélni az euró hasznát vagy kárát, mint például az emelkedő áraktól való félelmük, a külföldi nyaralásra vitt pénzük vásárlóértéke, az árfolyamkockázat vagy a pénzváltások szolgáltatói díjai. De a görög adósságválság, amelyből Európa hosszú éveken át nem tudott kikecmeregni, szintén élénken él sokak emlékezeté­ben. Anélkül, hogy falra festenénk az ördögöt, 

mit kezdenének vajon Brüsszelben a görögnél kilencszer nagyobb olasz gazdaság bedőlésével? Ez nem az egyeurós kérdés, vagyis az ahhoz fűződő félelem, hogy a vendéglátósok a közös pénz bevezetésekor drachmából vagy lírából egy euróra kerekítették a csésze kávé árát. Hanem a háromezermilliárd eurós kérdés, ennyi ugyanis jelenleg az olasz államadósság, a GDP 138 százaléka.

Az ilyesmikkel kapcsolatos kockázatokat, így az euróbevezetés előnyeit és hátrányait, korlátait és lehetőségeit szakemberek jobban meg tudják ítélni, a döntéshozók pedig felelősek a döntések következményeiért.

Roppant érdekes, hogyan szorult háttérbe Brüsszelben az úgynevezett maastrichti kritériumok betartatása, miután a vezető uniós országokkal szinte kivétel nélkül már évekkel ezelőtt elszaladt a ló például éppen az államadósságot tekintve. Mára az euróövezeti átlag a megkívánt 60 helyett a GDP 88 százalékára nőtt, ezen belül (a második negyedéves Eurostat-adatok szerint) a már említett olaszok után a franciáknál 116 százalék, a spanyoloknál 103 százalék, sőt a németeknél is átlépte a határértéket (62 százalék.) Szép nagy lufit fújnak „Európáék”! (Összehasonlításul: a magyar érték 75 százalék.)

Katrin Bennhold, a The New York Times nemrég, tíz év után hazalátogató volt berlini tudósítója három nagy politikai változást figyelt meg ennyi idő elteltével a szülőföldjén, az EU legfontosabb országában. A militarizmustól való félelem visszaszorulását, az eladósodástól való félelem csökkenését, illetve az Alternatíva Németországnak jobboldali, bevándorlásellenes párt előretörését. Ebből az első kettő európai szempontból kifejezetten nyugtalanító, és a harmadik is csak annyiban örvendetes, hogy egyre több német józanodik ki, illetve hull le a szeméről a polkorrekt hályog. Annyiban már nem, hogy az AfD népszerűségének alapja a német politikai berendezkedés, gazdaság és társadalom egyre mélyülő válsága.

Minél jobban belegondolunk az euróbevezetés kérdésébe, annál jobban látszik:

 

nem pusztán arról van szó, megfelel-e egy ország a feltételeknek. Természetesen ez is lényeges, de csak az érme egyik oldala. Országaink nem egyforma méretűek, nem egyformán fekszünk a központban vagy a periférián, termelékenységünk sem azonos.

A bolgár euróbevezetést például ugyanúgy nem lehet megérteni annak ismerete nélkül, hogy fizetőeszközüket, a levát már évtizedekkel ezelőtt egy az egyben a nyugatnémet márkához, majd az euróhoz kötötték, ahogy a valahol mókás (hiszen EU-n kívüli országokról van szó) montenegrói, koszovói vagy éppen San Marinó-i euróhasználatnak is megvannak a sajátos okai.

Az érme másik oldala, hogy valóban olyan vonzó-e az a környezet, amelyhez elvárják a csatlakozásunkat? Az euróbevezetés márpedig elvárás, az unióba belépő országok a közös pénz bevezetését is vállalták (kivéve Dániát, amely mentességet szerzett). Más kérdés, hogy az egyes országokra van bízva, mikor érzik magukat ehhez elég fejlettnek. 

Rendkívül árulkodó, hogy Svédország, az EU egyik leggazdagabb tagállama még három évtizeddel az uniós csatlakozása után sem érzi magát késznek az euró bevezetésére – ezt sem a politikai pártok, sem a lakosság többsége nem támogatja.

De mégis, ki merne „beszólni” Brüsszelből az EU (népességarányosan) egyik legnagyobb befizető országának? Vagy akár feljelenteni az Európai Bíróságon az euróbevezetés elszabotálásáért? Különösen most, a 2026–27-ben sorsdöntő uniós keretköltségvetési viták idején…

Ahogy említettük, a csehek és a lengyelek sem lelkesek, hogy leváltsák a koronát, illetve a zlotyt mint nemzeti fizetőeszközüket. (A nemrég még „bezzeg Romániaként” emlegetett keleti szomszédunk pedig lehet, hogy lelkesedne, de nyolc százalék feletti költségvetési hiánnyal hiába is tenné; nálunk ez az arány 4,9 százalék.) 

Magyarországról ma úgy látjuk, nem lóverseny ez, a jó makrogazdasági mutatókra pedig az egyes országoknak elsősorban önmaguk miatt, illetve gazdasági szuverenitásuk megőrzéséért, külső kiszolgáltatottságuk minimalizálásáért érdemes törekedniük, nem pedig azért, hogy külső elvárásoknak feleljenek meg. 

Mindenekelőtt akkor lehet majd komolyabban elgondolkodni itthon is az euró bevezetésén, ha ehhez érdemben javul az európai politikai és gazdasági környezet. Nem pedig akkor, amikor az EU vezetése az egyre vészesebben eladósodó nagy uniós tagállamok helyeslése mellett nemzedékekre előre újabb adóssághegyeket termel a háborús készültséggel, valamint Ukrajna folyamatos anyagi kisegítésével, sőt EU-csatlakozásának erőltetésével indokolt hitelfelvételek révén. Nem akkor, amikor Brüsszel korábban ismeretlen eszközzel, lopakodó hatáskörbővítéssel dolgozik az Európai Unió központosításán, föderalizálásán, hogy kimondva-kimondatlanul kész helyzet elé állítsa a renitens, mert szuverenista tagállamokat és politikai erőket az Európai Egyesült Államok létrehozásával. Nem akkor, amikor az Európai Bíróság összetétele is olyan, hogy azzal az uniós fősodor szempontrendszerének feleljen meg.

Jelenleg jobb kivárni – nem kell kapkodni. Egyébként Magyarországon is így gondolja a polgárok többsége: miközben a nagy többség kívánatosnak tartja az euró bevezetését, csak honfitársaink 41 százaléka tenné ezt meg azonnal a tavalyi Eurobarométer-felmérés szerint. 

A Tisza Párt sürgeti a bevezetést, mert szerintük ez az ország érdeke. Valamikor Athénban is azt hitték, pedig akkor még jobb formában volt az Európai Unió. Görögország mára az unió legeladósodottabb és az egyik legszegényebb országává vált azt követően, hogy rárakták egy olyan mókuskerékre, amelyről aztán nem volt leszállás, az ország pedig nem bírta a tempót a nála gyorsabbakkal és erősebbekkel. Erős példa, de a válság miatti megszorítások miatt több mint ötszáz görög lett öngyilkos egy tanulmány szerint. Szófiában a börze szárnyal január eleje óta – a többit pedig majd meglátjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

