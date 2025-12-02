Hivatalos: emberöléssel gyanúsítják a férfit, aki két ütéssel ölt a Morrison’s 2-ben

A gyanúsított és a sértett november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen, utóbb kiderült, hogy ez a Morrison’s 2 volt. A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy a másik férfi a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután – az orvosi ellátás ellenére – életét vesztette.

A fővárosi rendőrök a férfit őrizetbe vették.