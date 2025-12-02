Hivatalos: emberöléssel gyanúsítják a férfit, aki két ütéssel ölt a Morrison’s 2-ben

Rendkívüli

Eddig halált okozó testi sértés volt a vád. Ma döntenek a letartóztatásáról.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 12. 02. 11:44
illusztráció Forrás: Facebook/Morrison's2
Élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta a Fővárosi Főügyészség annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival egy V. kerületi szórakozóhelyen – írja az ügyészség. 

A gyanúsított és a sértett november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen, utóbb kiderült, hogy ez a Morrison’s 2 volt. A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy a másik férfi a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután – az orvosi ellátás ellenére – életét vesztette.

A fővárosi rendőrök a férfit őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség intézkedett a súlyosabb minősítés közlése iránt, és az élet elleni bűncselekmény miatt tett indítványt a letartóztatásra. 

Az ügyészség álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki.

A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt.

