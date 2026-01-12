Szijjártó Péter az Igazság órájában: Budapestre érkezhet Trump, de mikor?

Hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég az Igazság órája című műsorban. A témék között szerepel a Fidesz kongresszusa és a bemutatott 106 képviselőjelölt is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A hajlandók koalíciója Párizsban újabb lépést tett a háború felé. Szijjártó Péter erről is beszél az adásban, ahogyan arról is, hogy Donald Trump levelet írt a magyar miniszterelnöknek.

Hamarosan Budapestre érkezhet. Na, de vajon mikor? Németh Balázs arról is kérdezi a tárcavezetőt, hogy a Tisza párt a tagadásuk ellenére megszavazta a migráció gyorsítását Brüsszelben.

2006 ősze óta gyakorlatilag minden választást megnyertünk Magyarországon, legyen az parlamenti, európai parlamenti, helyi önkormányzati választás

– mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: Ismerjük, tudjuk a receptet, sok-sok munka, és így néz ki a következő három hónap is.

Az a helyzet, hogy csak rajtunk múlik, hogy Magyarország milyen irányba megy tovább, hogy maradunk a szuverén magyar úton, ami azt jelenti, hogy tudjuk garantálni, hogy Magyarország jövője a béke és egy migránsmentes ország, vagy van a brüsszeli út, amely a háborúba való belesodródást és egy bevándorló országot jelent – közölte. A tárcavezető szerint amit itt egyesek akár természetesnek vesznek, például az, hogy nem vagyunk benne a háborúban például az, hogy nem uralkodott el a genderőrület, például az, hogy nincsenek migránsok az országban. Ezek közül egyik sem természetes, ezekért nap mint nap meg kell küzdeni, most is indul egy új nap, ma is ugyanúgy meg kell küzdenünk a Brüsszelből érkező politikai nyomással szemben, nap mint nap újra meg kell indulni, és nap mint nap újra meg kell küzdeni a háborúba való belesodródás és a migránsok behozatala ellen. A háborúból való kimaradás és a migránsok kívül tartása az egy napi feladat, azt minden nap el kell végezni.

Szijjártó Péter: A veszélyek korában a legfontosabb a biztonság

A miniszter szerint most nem érdemes könnyelműnek lenni, most nem szabad a biztos, kipróbált utat a bizonytalanra kicserélni, nem most van itt az ideje a kísérletezgetésnek, a veszélyek korában mindig a már bevált biztos utat kell választani. A Fidesz megmutatta, hogy biztonságban tudja tartani az országot, megmutattuk, hogy kint tudjuk tartani a háborút, megmutattuk, hogy kint tudjuk tartani a migránsokat, megmutattuk, hogy kint tudjuk tartani a genderőrületet. Ezt a biztonságot jelenti ma a Fidesz – húzta alá.