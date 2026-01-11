Heves harcok Szíriában: a kormányerők többségi ellenőrzést szereztek

Mint arról beszámoltunk, a szíriai átmeneti kormány hadműveletet indított a kurdok által ellenőrzött észak-szíriai területeken. Egy magas rangú katonai forrás az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak elmondta, hogy a kormányhadsereg többségi ellenőrzést gyakorol a sűrűn lakott negyed felett.

A szíriai kormányhadsereg többségi ellenőrzést gyakorol a sűrűn lakott negyed felett. Fotó: AFP

Szíria: a kormányerők többségi ellenőrzést szereztek

Az állami ellenőrzés alatt álló SANA hírügynökség közleménye szerint a szíriai hadsereg egy X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangoztatta, hogy az ellene harcolóknak egyetlen lehetőségük maradt: „azonnal adják meg magukat és szolgáltassák be fegyvereiket a legközelebbi katonai állomáson, cserébe szavatolják életüket és személyes biztonságukat”.

A jelentések szerint a kurd harcosok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek a kormányerők részéről.

A televíziós csatorna szerint a Sejk Makszúd negyedben és egy másik kerületben a harcok elől menekülők száma 162 ezerre emelkedett.