Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

szíriai kormánySzíriatöbbségi ellenőrzésAleppókurd harcosok

Heves harcok Szíriában: a kormányerők többségi ellenőrzést szereztek

A szíriai kormány hadserege felszólította az ország északi részén fekvő Aleppó többségében kurdok lakta Sejk Makszúd negyedében lévő harcosokat, hogy tegyék le fegyvereiket, miután jelentések szerint a kormányerők már a kerület 55 százalékát ellenőrzésük alatt tartják.

Forrás: MTI2026. 01. 11. 3:00
Heves harcok Szíriában: a kormányerők többségi ellenőrzést szereztek Forrás: AFP
Mint arról beszámoltunk, a szíriai átmeneti kormány hadműveletet indított a kurdok által ellenőrzött észak-szíriai területeken. Egy magas rangú katonai forrás az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak elmondta, hogy a kormányhadsereg többségi ellenőrzést gyakorol a sűrűn lakott negyed felett.

A szíriai kormányhadsereg többségi ellenőrzést gyakorol a sűrűn lakott negyed felett
A szíriai kormányhadsereg többségi ellenőrzést gyakorol a sűrűn lakott negyed felett. Fotó: AFP

Szíria: a kormányerők többségi ellenőrzést szereztek

Az állami ellenőrzés alatt álló SANA hírügynökség közleménye szerint a szíriai hadsereg egy X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangoztatta, hogy az ellene harcolóknak egyetlen lehetőségük maradt: „azonnal adják meg magukat és szolgáltassák be fegyvereiket a legközelebbi katonai állomáson, cserébe szavatolják életüket és személyes biztonságukat”.

A jelentések szerint a kurd harcosok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek a kormányerők részéről. 

A televíziós csatorna szerint a Sejk Makszúd negyedben és egy másik kerületben a harcok elől menekülők száma 162 ezerre emelkedett.

Az Aleppóban napok óta folyó harcok a leghevesebbeknek számítanak az egy évvel ezelőtt megbuktatott, hosszú ideig uralkodó Bassár el-Aszad elnök távozása óta.

Csütörtök késő estétől péntek reggelig néhány órára tűzszünet volt érvényben. 

A kormány szerint ez a kurd harcosok önkéntes kivonulását hivatott megkönnyíteni a nagyvárosból. A kurd képviselők azonban hangsúlyozták, hogy nem szándékoznak visszavonulni. 

Szíria északkeleti részének nagy részét továbbra is a kurdok által irányított milícia – a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) – ellenőrzi. 

Ez a szervezet vezető szerepet játszott az Iszlám Állam terrorista milícia elleni harcban, és az Egyesült Államok szoros szövetségese volt. Aleppóban a kurd milíciák befolyása a kurd kisebbség által lakott kerületekre korlátozódik, de a szíriai kormány ezt már nem szándékozik tovább megtűrni.

Borítókép: A szíriai hadsereg többségi ellenőrzést gyakorol a sűrűn lakott negyed felett (Fotó: AFP)

