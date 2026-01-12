Újabb csapás az áramhálózatra, Kijevben is súlyos a helyzet + videó

Ismét Ukrajna áramhálózatát támadták az orosz erők – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium. A tájékoztatás szerint emiatt ideiglenesen összeomlott az áramszolgáltatás Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókban. A DTEK energiacég szerint az idei tél eddig a legnehezebb időszak Ukrajna számára az áramellátás szempontjából – írja a Pravda. A Kyiv Independent helyszíni újságírója szerint helyi idő szerint hajnali fél 1 körül több robbanást is hallottak Kijevben.

Zelenszkij a lakosság elleni „célzott terrornak” minősítette az áramhálózat elleni légicsapásokat Fotó: AFP

A héten nem múlt el egyetlen nap sem az energetikai létesítmények és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadások nélkül

– jelentette ki Julija Szviridenko miniszterelnök. Mint mondta, összesen 44 ilyen támadást regisztráltak. A pénteki csapásokat követően Kijevben továbbra is ezer épület van fűtés nélkül. „A fővárosi energiaellátás továbbra is rendkívül nehéz helyzetben van” – hangsúlyozta Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegram-oldalán. Tájékoztatása szerint