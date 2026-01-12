Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

orosz-ukrán-háborúorosz támadásUkrajnaKijeváramhálózatZelenszkijlégvédelmi rendszer

Újabb csapás az áramhálózatra, Kijevben is súlyos a helyzet + videó

Újabb orosz légicsapások érték Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Az elmúlt napokban több régióban is összeomlott az áramszolgáltatás, Kijevben pedig továbbra is súlyos ellátási gondokkal küzdenek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 12. 6:06
Újabb orosz légicsapások érték Ukrajna energetikai infrastruktúráját Forrás: AFP
Ismét Ukrajna áramhálózatát támadták az orosz erők – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium. A tájékoztatás szerint emiatt ideiglenesen összeomlott az áramszolgáltatás Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk régiókban. A DTEK energiacég szerint az idei tél eddig a legnehezebb időszak Ukrajna számára az áramellátás szempontjából – írja a Pravda. A Kyiv Independent helyszíni újságírója szerint helyi idő szerint hajnali fél 1 körül több robbanást is hallottak Kijevben.

Zelenszkij a lakosság elleni „célzott terrornak” minősítette az áramhálózat elleni légicsapásokat
Zelenszkij a lakosság elleni „célzott terrornak” minősítette az áramhálózat elleni légicsapásokat Fotó: AFP

A héten nem múlt el egyetlen nap sem az energetikai létesítmények és a létfontosságú infrastruktúra elleni támadások nélkül

– jelentette ki Julija Szviridenko miniszterelnök. Mint mondta, összesen 44 ilyen támadást regisztráltak. A pénteki csapásokat követően Kijevben továbbra is ezer épület van fűtés nélkül. „A fővárosi energiaellátás továbbra is rendkívül nehéz helyzetben van” – hangsúlyozta Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegram-oldalán. Tájékoztatása szerint 

a támadás óta sikerült helyreállítani a víz- és részben az áram- és távhőszolgáltatásokat, de a munkálatok még folynak.

Ukrajna növeli az áramimportot

Szviridenko szerint a fővárosi energia- és távhőszolgáltatási helyzet javulására legkorábban január 15-én lehet számítani. Közölte azt is, hogy Ukrajna növeli az áramimportot. Az ukrán légierő szerint vasárnapra virradóra az orosz hadsereg 154 drónnal támadta Ukrajna területét. A pilóta nélküli légi eszközökből 125-öt lelőttek ugyan, de több mint 20 becsapódott – ismertette a légvédelem. Klicsko ennek kapcsán a Bild című német lapnak nyilatkozva megjegyezte, hogy 

az ukrán légvédelem nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel a csapások hatékony elhárításához, még Kijevben sem. 

Hozzátette, hogy Ukrajnának sürgősen további légvédelmi fegyverekre van szüksége. 

Zelenszkij pénteken arról beszélt, hogy Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal
Zelenszkij ukrán elnök a lakosság elleni „célzott terrornak” minősítette az energetikai hálózat elleni légicsapásokat Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a lakosság elleni „célzott terrornak” minősítette az energetikai hálózat elleni légicsapásokat. Kijelentette, hogy az orosz hadsereg mintegy 1100 drónnal, 890 irányított légibombával és 50 rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, köztük az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszerrel támadta hazáját. 

Olyan célok ellen, amelyek nem bírnak semmiféle katonai jelentőséggel: energetikai létesítmények és lakóházak ellen

– hangoztatta. Az ukrán hadsereg mindeközben arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz Lukoil olajtársaság három fúrótornyára a Kaszpi-tengeren, amelyek Kijev szerint az orosz hadsereget látták el nyersanyaggal.

Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy találatot kapott épületnél egy orosz csapás után (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

