Putyin megbízottja üzent Kaja Kallasnak: nincs védelem az Oresnyik rakéta ellen

Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy nagyszabású támadást hajtott végre több kritikus ukrán célpont ellen, köztük az Oresnyik rakétarendszer bevetésével, válaszul a Kijev decemberi, Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája elleni akcióra. A tárca tájékoztatása szerint a művelet során kitűzött célokat elérték – írja a TASZSZ.
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a háború újabb eszkalációjaként értékelte Oroszország Oresnyik rakétával végrehajtott csapását. Egyúttal felszólította az európai államokat és az Egyesült Államokat, hogy fokozzák Ukrajna támogatását légvédelmi eszközökkel, fegyverszállításokkal és további szankciókkal.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!