Putyin megbízottja üzent Kaja Kallasnak: nincs védelem az Oresnyik rakéta ellen

Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy nagyszabású támadást hajtott végre több kritikus ukrán célpont ellen, köztük az Oresnyik rakétarendszer bevetésével, válaszul a Kijev decemberi, Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája elleni akcióra. A tárca tájékoztatása szerint a művelet során kitűzött célokat elérték – írja a TASZSZ.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Fotó: Anadolu via AFP

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a háború újabb eszkalációjaként értékelte Oroszország Oresnyik rakétával végrehajtott csapását. Egyúttal felszólította az európai államokat és az Egyesült Államokat, hogy fokozzák Ukrajna támogatását légvédelmi eszközökkel, fegyverszállításokkal és további szankciókkal.