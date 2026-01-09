OresnyikPutyinKallasorosz-ukrán háború

Putyin megbízottja üzent Kaja Kallasnak: nincs védelem az Oresnyik rakéta ellen

Kaja Kallas az Oresnyik rakétával végrehajtott orosz csapást a háború eszkalációjának nevezte és Ukrajna további támogatását sürgette, amire Kirill Dmitrijev az X-en úgy reagált: szerinte Kallas „nem túl okos vagy hozzáértő”, és állítása szerint a Mach 10-es sebességű Oresnyik hiperszonikus rakétát egyetlen légvédelmi rendszer sem képes elfogni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 19:18
A rettegett Oresnyik rakétarendszer Fotó: HANDOUT Forrás: Russian Defence Ministry
Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy nagyszabású támadást hajtott végre több kritikus ukrán célpont ellen, köztük az Oresnyik rakétarendszer bevetésével, válaszul a Kijev decemberi, Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája elleni akcióra. A tárca tájékoztatása szerint a művelet során kitűzött célokat elérték – írja a TASZSZ.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Fotó: Anadolu via AFP

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a háború újabb eszkalációjaként értékelte Oroszország Oresnyik rakétával végrehajtott csapását. Egyúttal felszólította az európai államokat és az Egyesült Államokat, hogy fokozzák Ukrajna támogatását légvédelmi eszközökkel, fegyverszállításokkal és további szankciókkal.

Kaja [Kallas] nem túl okos vagy hozzáértő, de még neki is tudnia kellene, hogy nincsenek légvédelmi rendszerek az Oresnyik Mach 10-es sebességű hiperszonikus rakéta ellen

– írta Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja az X-en, Kallas megjegyzéseire reagálva.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint megtalálták és azonosították annak az Oresnyik típusú orosz ballisztikus rakétának a maradványait, amellyel csütörtök este támadást hajtottak végre Lviv ellen. A hatóságok tájékoztatása alapján a lefoglalt alkatrészek újabb tárgyi bizonyítékként szolgálnak az Oroszországi Föderáció háborús bűncselekményeivel összefüggésben – írja a karpathir.com. 

Borítókép: A rettegett Oresnyik rakétarendszer (Fotó: Russian Defence Ministry)

