Megszólaltak a budapesti szórakozóhelyen elhunyt férfi ismerősei: Gábor soha nem volt agresszív

Mint azt lapunk megírta, szombat éjjel tragikus esemény történt a budapesti Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen. Két férfi között szóváltás keletkezett, melynek során az egyik fél egyetlen ütést mért a másikra. A sértett az ütés következtében elesett é beverte a fejét.

A mentőszolgálat kórházba szállította a fiatalembert, aki később elhunyt.

A helyszín szombat éjjel Fotó: Bors

A Borsonline információi szerint a Nyugat-Magyarországon élő Gábor aznap csak egy vidám bulizásért ugrott fel barátaival Budapestre, a fővárosban pedig a Morrison’s 2 felé vették az irányt. Nem tudni, hogy min kaptak össze az idősebb támadójával, de a Borsonline Gábor ismerőseitől úgy tudja, hogy

a fiatal soha nem volt kötekedő vagy agresszív, éppen ellenkezőleg: jó kedélyű, segítőkész srácnak ismerték,

így értetlenül és összetörten állnak a történtek előtt.

– Egy 25 éves srác elmegy bulizni, de nem megy haza. Ott várta a családja, akiket imádott, de egy buliban elvették az életét – tette hozzá a fiú egyik ismerőse.