Megszólaltak a budapesti szórakozóhelyen elhunyt férfi ismerősei: Gábor soha nem volt agresszív

A szombat éjjeli, végzetes kimenetelű szóváltás után az áldozat barátai és ismerősei döbbenten nyilatkoztak a 25 éves Gábor haláláról. A fiatalembert jó kedélyű, segítőkész, békés természetű srácként ismerték, és nem értik, hogyan történhetett meg, hogy egyetlen ütés miatt nem tért többé haza a buliból.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 18:17
A helyszín szombat este Forrás: Bors
Mint azt lapunk megírta, szombat éjjel tragikus esemény történt a budapesti Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen. Két férfi között szóváltás keletkezett, melynek során az egyik fél egyetlen ütést mért a másikra. A sértett az ütés következtében elesett é beverte a fejét. 

A mentőszolgálat kórházba szállította a fiatalembert, aki később elhunyt.

A helyszín szombat éjjel Fotó: Bors

A Borsonline információi szerint a Nyugat-Magyarországon élő Gábor aznap csak egy vidám bulizásért ugrott fel barátaival Budapestre, a fővárosban pedig a Morrison’s 2 felé vették az irányt. Nem tudni, hogy min kaptak össze az idősebb támadójával, de a Borsonline Gábor ismerőseitől úgy tudja, hogy 

a fiatal soha nem volt kötekedő vagy agresszív, éppen ellenkezőleg: jó kedélyű, segítőkész srácnak ismerték,

 így értetlenül és összetörten állnak a történtek előtt.

– Egy 25 éves srác elmegy bulizni, de nem megy haza. Ott várta a családja, akiket imádott, de egy buliban elvették az életét – tette hozzá a fiú egyik ismerőse. 

Borítókép: A helyszín szombat éjjel (Forrás: Bors)

