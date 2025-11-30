Egyetlen ütés végzett a fiatallal a budapesti szórakozóhelyen

A Morrison’s 2 szórakozóhely Facebook-oldalán tett közzé egy közleményt a szombat éjszakai tragikus eseményről, amelynek során egy fiatal életét vesztette. Azt írták, a két férfi között szóváltás keletkezett, melynek során az egyik fél egyetlen ütést mért a másikra. A sértett az ütés következtében elesett és tompítás nélkül beverte a fejét.

Közölték: a szórakozóhely egészségügyi szolgálata azonnal megkezdte a sérült ellátását, amelyet aztán átvett a mentőszolgálat, akik kórházba szállították a sérültet. A fiatalember később azonban elhunyt.

A szórakozóhely személyzete a kamerafelvételek alapján azonosította az elkövetőt, a biztonsági szolgálat elkapta, majd átadták a rendőrségnek. Hangsúlyozták, a szórakozóhelyre nem került be fegyver, a sérülést egy puszta kézzel adott ütés és az azt követő esés okozta.

A Morrison’s 2 együttérzését fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak, és hozzátették, hogy teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal az eset kivizsgálásában.