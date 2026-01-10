kurdokaleppóhadsereg

Fokozódik a helyzet Szíriában

A szíriai belügyi erők bevonultak szombat délután Aleppó többségében kurdok lakta Sejk Makszúd negyedébe, majd lefegyverezték és autóbuszokkal elszállították onnan a kurd harcosokat keletebbre, a kurdok ellenőrizte területre – jelentette a SANA hivatalos szíriai hírügynökség.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 18:36
Szíriaiak ünnepelnek, miután a Szíriai Demokratikus Erők összes tagját busszal evakuálták Aleppóból Fotó: KASIM YUSUF Forrás: ANADOLU
A belügyi erők szerint több kurd fegyveres továbbra is a városnegyedben van, a kórházban sáncolta el magát. Az AFP hírügynökség helyszíni tudósítója szemtanúja volt annak, hogy legkevesebb négy autóbusz a biztonsági erők kíséretében elszállította a kurd harcosokat. 

A kormányhadsereg előzőleg zárt katonai övezetnek nyilvánította Sejk Makszúdot, miután lejárt a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű milícia kivonulására megszabott határidő. Ezután a szíriai hadsereg műveleti parancsnoksága bejelentette, hogy a harcok csillapítására és az állami ellenőrzés helyreállítására irányuló erőfeszítések keretében közép-európai idő szerint 14 órakor leállítottak minden katonai műveletet a városrészben. A kurd erők tagadták, hogy tűzszünet lépett volna életbe, ahogy a hadsereg állította. 

Az SDF közölte, hogy folytatják az ellenállást a kormányerőkkel szemben, amelyeknek az offenzíváját Törökország drónok bevetésével támogatja.

Szintén a SANA jelentése szerint szombaton az SDF egyik tagja felrobbantotta magát Sejk Makszúdban a kormánycsapatok közelében, többen megsebesültek. A szíriai hadsereg műveleti parancsnokságának közlése szerint az aleppói kurd állások elleni támadások során három szíriai katona meghalt, tizenkét társuk pedig megsebesült. A harcokban kedd óta legkevesebb 21 civil is meghalt, és mintegy 150 ezren – többségükben kurd negyedek lakói – menekültek el otthonukból a hatóságok szerint. Tom Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja tárgyalt szombaton Ahmed es-Saraa szíriai elnökkel, és felszólította a szembenálló feleket, hogy azonnal hagyjanak fel az ellenségeskedéssel, és a tavaly áprilisi megállapodásukkal összhangban újítsák fel a párbeszédet a megbékélés érdekében.

