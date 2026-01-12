Debütálása után Varga Barnabást sem kímélték az AEK Athén szurkolói és edzője

A múlt kedden szerződtetett Varga Barnabás vasárnap már pályára is lépett az AEK Athén színeiben: az Arisz Szaloniki ellen a 66. percben a gólpasszt adó horvát Robert Ljubicic helyére cserélte be őt az exfehérvári vezetőedző, Marko Nikolics. A görög bajnokin addigra, sőt már a 11. percre kialakult az 1-1-es végeredmény, amely után az eddigi listavezető fővárosiak visszacsúsztak a tabella harmadik helyére. Az AEK ezelőtt legutóbb október végén vesztett pontokat, azután sorozatban hét mérkőzést megnyert a ligában, amely december 21. után január második hétvégéjén folytatódott. A jó sorozat véget érésével nem meglepő, hogy a játék mellett az eredménnyel sem volt elégedett Nikolics – a klub szurkolóihoz hasonlóan.

A görög fővárosba szerződött Varga Barnabás a 66. percben állt be csereként az AEK Athén csapatába (Forrás: AEK Athén)

Varga Barnabás debütált, az AEK Athén szurkolói elégedetlenek

A pályán töltött mintegy harminc perc alatt a 31 éves, 28-szoros magyar válogatott támadónak kapura lövése és fejese nem volt, a földön pedig mindkét párharcát elveszítette, a levegőben ugyanakkor ötből hármat megnyert, emellett pedig kétszer tisztázott. A klub eddigi legértékesebb téli igazolásaként Vargát előzetesen nagyon lelkesen fogadták a szurkolók, ám csapattársaihoz hasonlóan az Arisz elleni mérkőzés után tőle sem voltak elragadtatva.

Hiába a sorozatban aratott hét győzelem, az AEK drukkerei a közösségi médiában már a szaloniki találkozó közben is folyamatosan kritizálták a csapat játékát.

Varga becserélésekor pedig többen is megjegyezték, hogy Ljubicic nyújtotta az addigi legjobb teljesítményt, így a magyar játékos behozatalát a helyére nem tartották jó változtatásnak.

A dühös szurkolók a mérkőzés után aztán a teljes csapatot és Marko Nikolicsot is szidalmazták, egyetlen futballista jó teljesítményét sem tudták kiemelni, és a korábban méltatott Varga Barnabás sem kapott ezúttal dicséreteket.

Marko Nikolics vezetőedző sem volt boldog

Új edzője, a róla előzetesen magasztos hangnemben beszélő Nikolics sem tért ki ezúttal részletesen Vargára, aki szerinte – akárcsak a drukkerek szerint – az összes többi játékoshoz hasonlóan alulteljesített vasárnap este. A Ripost idézte a szavait, miszerint a sok beadás miatt is cserélte be a magyar támadót, de a szerb vezetőedző ezt leszámítva nem róla, hanem a teljes csapatról egységesen beszélt a sajtótájékoztatón.