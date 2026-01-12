Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

görög fociVarga BarnabásMarko NikolicsAEK Athén

Debütálása után Varga Barnabást sem kímélték az AEK Athén szurkolói és edzője

A görög labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában Varga Barnabás bemutatkozott az AEK Athén csapatában, amely 1-1-es döntetlent játszott az Arisz Szaloniki vendégeként, így elveszítette éllovas pozícióját a tabellán. Marko Nikolics vezetőedző és a szurkolók a legtöbb AEK-játékossal, így Vargával is elégedetlenek voltak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 7:04
Varga Barnabás bemutatkozott a görög AEK Athén mezében (Forrás: instagram.com/aekfc_official)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A múlt kedden szerződtetett Varga Barnabás vasárnap már pályára is lépett az AEK Athén színeiben: az Arisz Szaloniki ellen a 66. percben a gólpasszt adó horvát Robert Ljubicic helyére cserélte be őt az exfehérvári vezetőedző, Marko Nikolics. A görög bajnokin addigra, sőt már a 11. percre kialakult az 1-1-es végeredmény, amely után az eddigi listavezető fővárosiak visszacsúsztak a tabella harmadik helyére. Az AEK ezelőtt legutóbb október végén vesztett pontokat, azután sorozatban hét mérkőzést megnyert a ligában, amely december 21. után január második hétvégéjén folytatódott. A jó sorozat véget érésével nem meglepő, hogy a játék mellett az eredménnyel sem volt elégedett Nikolics – a klub szurkolóihoz hasonlóan.

A görög fővárosba szerződött Varga Barnabás a 66. percben állt be csereként az AEK Athén csapatába
A görög fővárosba szerződött Varga Barnabás a 66. percben állt be csereként az AEK Athén csapatába (Forrás: AEK Athén)

Varga Barnabás debütált, az AEK Athén szurkolói elégedetlenek

A pályán töltött mintegy harminc perc alatt a 31 éves, 28-szoros magyar válogatott támadónak kapura lövése és fejese nem volt, a földön pedig mindkét párharcát elveszítette, a levegőben ugyanakkor ötből hármat megnyert, emellett pedig kétszer tisztázott. A klub eddigi legértékesebb téli igazolásaként Vargát előzetesen nagyon lelkesen fogadták a szurkolók, ám csapattársaihoz hasonlóan az Arisz elleni mérkőzés után tőle sem voltak elragadtatva.

Hiába a sorozatban aratott hét győzelem, az AEK drukkerei a közösségi médiában már a szaloniki találkozó közben is folyamatosan kritizálták a csapat játékát.

Varga becserélésekor pedig többen is megjegyezték, hogy Ljubicic nyújtotta az addigi legjobb teljesítményt, így a magyar játékos behozatalát a helyére nem tartották jó változtatásnak.

A dühös szurkolók a mérkőzés után aztán a teljes csapatot és Marko Nikolicsot is szidalmazták, egyetlen futballista jó teljesítményét sem tudták kiemelni, és a korábban méltatott Varga Barnabás sem kapott ezúttal dicséreteket.

Marko Nikolics vezetőedző sem volt boldog

Új edzője, a róla előzetesen magasztos hangnemben beszélő Nikolics sem tért ki ezúttal részletesen Vargára, aki szerinte – akárcsak a drukkerek szerint – az összes többi játékoshoz hasonlóan alulteljesített vasárnap este. A Ripost idézte a szavait, miszerint a sok beadás miatt is cserélte be a magyar támadót, de a szerb vezetőedző ezt leszámítva nem róla, hanem a teljes csapatról egységesen beszélt a sajtótájékoztatón.

– A mi gólunk az ellenfél hibájából született, és mi is egy buta gólt kaptunk. 

Egyik játékosunk sem tudta a különbséget jelenteni ma, és senkinek nem volt megfelelő a teljesítménye, úgyhogy egyáltalán nem vagyok elégedett

nyilatkozta az AEK szerb trénere. A görög sajtóban az Arisz 57. percben született, de szabálytalanság miatt érvénytelenített gólja is vitát szított, ezzel kapcsolatban Nikolics úgy vélekedett, hogy a múltban történtek alapján igazság született. – Az egész évet tekintve mi szereztük a legtöbb érvénytelenített gólt, talán a világrekordot is mi tartjuk ebben. Ha azokat megadják, jó néhány eredmény másképp alakult volna, márpedig úgy vélem, azok nyolcvan százalékát meg kellett volna adni.

Az AEK hátránya csupán egy pont a listavezető Olimpiakosszal szemben, míg a második PAOK csak jobb gólkülönbségével előzi meg Vargáékat a tabellán. Az athéni gárda vasárnap a Panathinaikosz elleni városi rangadóval folytatja a bajnokságot, előtte szerdán az OFI Kréta együttesét fogadja a Görög Kupa negyeddöntőjében.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu