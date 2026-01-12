Sallai Roland gólpassza volt a magyar légió legértékesebb terméke

A magyar légió egy része még a téli pihenőjét tölti, de azért akadnak többen is, akik már javában futballoznak. Angliában nincs és nem is volt megállás, a Premier League-ben például hétközi fordulót is rendeztek. A Liverpool a tabella élén álló Arsenal vendégeként 0-0-ra végzett , Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a meccset, a találkozó legjobbjának a PL Szoboszlait választotta meg, a szurkolók viszont Kerkezt szavazták meg a mérkőzés emberének.

A légió legjobbja a múlt héten Kerkez Milos volt, aki semlegesítette az Arsenal sztárját, Bukayo Sakát (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

A hét végén az angol csapatok az FA-kupában léptek pályára, a Liverpool összecsapása a harmadosztályú Barnsley ellen hétfőn estére maradt. A másodosztályban szereplő magyarok azonban vasárnap voltak érdekeltek a kupában. Rossz hír, hogy a Portsmouth középpályása, Kosznovszky Márk súlyosan megsérült, ebben a bajnoki évben már nem játszhat, a csapata nélküle kapott ki 4-1-re az Arsenaltól. Jó hír, hogy felépült sérüléséből Tóth Balázs, a Hull City stadionjában már ő védte a Blackburn Rovers kapuját, a mérkőzés 0-0-ra végződött a hosszabbítással együtt, tizenegyesek döntöttek, és bár Tóth Balázs megfogott egy lövést, a párbajt 4-3-ra a hazai csapat nyerte meg.

A légió két tagja pihenhetett a hó miatt

Tizenegyesrúgásokba torkollott a Swansea City és a West Bromwich Albion találkozója is, miután 2-2-vel zárult a mérkőzés, Callum Stayles végig a pályán volt a WBA-ban, belőtte a tizenegyesét, és a csapata lett a jobb a szétlövésben 6-5-re. A West Bromwich a múlt héten hétfőn bajnokit is játszott, 2-1-re kikapott a Leicester otthonában, Callum Styles akkor is ott volt a védelemben.

A német élvonalban az RB Leipzig a st. Pauli vendége lett volna, ám Gulácsi Péter és Willi Orbán pihenhetett ezen a hétvégén, mert a mostoha időjárás miatt a meccset elhalasztották. Az Union Berlin hazai pályán kétgólos hátrányból felállva játszott 2-2-t a Mainzcal, Schäfer Andrást a 65. percben 0-1-es állásnál cserélte be az edzője. Dárdai Bence a műtétje után lábadozik, így nem lehetett részese a Wolfsburg igen súlyos, 8-1-es vereségének a Bayerntől Münchenben.