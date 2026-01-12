Sallai Roland gólpassza volt a magyar légió legértékesebb terméke

légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Nem mindehol indult el újra a bajnokságban Európában. A magyar légió tagjai közül így csupán néhányan játszottak a múlt héten, Angliában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is jó teljesítményt nyújtott a Liverpoolban, és visszatért a sérülése után a magyar válogatott kapus, Tóth Balázs, tizenegyest is védett a Blackburn kupameccsén. Gólt egyik légiós sem szerzett, de Sallai Rolandnak volt egy gólpassza.

2026. 01. 12.
Sallai Roland volt a légió legeredményesebb játékosa a múlt héten, egy szép gólpasszal érdemelte ezt ki, amelyet a török Szuperkupa elődöntőjében adott, a vasárnapi fináléban viszont már nem volt oka az örömre. Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: NurPhoto
A magyar légió egy része még a téli pihenőjét tölti, de azért akadnak többen is, akik már javában futballoznak. Angliában nincs és nem is volt megállás, a Premier League-ben például hétközi fordulót is rendeztek. A Liverpool a tabella élén álló Arsenal vendégeként 0-0-ra végzett , Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a meccset, a találkozó legjobbjának a PL Szoboszlait választotta meg, a szurkolók viszont Kerkezt szavazták meg a mérkőzés emberének.

A légió legjobbja Kerkez Milos volt a múlt héten
A légió legjobbja a múlt héten Kerkez Milos volt, aki semlegesítette az Arsenal sztárját, Bukayo Sakát  (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

A hét végén az angol csapatok az FA-kupában léptek pályára, a Liverpool összecsapása a harmadosztályú Barnsley ellen hétfőn estére maradt. A másodosztályban szereplő magyarok azonban vasárnap voltak érdekeltek a kupában. Rossz hír, hogy a Portsmouth középpályása, Kosznovszky Márk súlyosan megsérült, ebben a bajnoki évben már nem játszhat, a csapata nélküle kapott ki 4-1-re az Arsenaltól. Jó hír, hogy felépült sérüléséből Tóth Balázs, a Hull City stadionjában már ő védte a Blackburn Rovers kapuját, a mérkőzés 0-0-ra végződött a hosszabbítással együtt, tizenegyesek döntöttek, és bár Tóth Balázs megfogott egy lövést, a párbajt 4-3-ra a hazai csapat nyerte meg.

A légió két tagja pihenhetett a hó miatt

Tizenegyesrúgásokba torkollott a Swansea City és a West Bromwich Albion találkozója is, miután 2-2-vel zárult a mérkőzés, Callum Stayles végig a pályán volt a WBA-ban, belőtte a tizenegyesét, és a csapata lett a jobb a szétlövésben 6-5-re. A West Bromwich a múlt héten hétfőn bajnokit is játszott, 2-1-re kikapott a Leicester otthonában, Callum Styles akkor is ott volt a védelemben.

A német élvonalban az RB Leipzig a st. Pauli vendége lett volna, ám Gulácsi Péter és Willi Orbán pihenhetett ezen a hétvégén, mert a mostoha időjárás miatt a meccset elhalasztották. Az Union Berlin hazai pályán kétgólos hátrányból felállva játszott 2-2-t a Mainzcal, Schäfer Andrást a 65. percben 0-1-es állásnál cserélte be az edzője. Dárdai Bence a műtétje után lábadozik, így nem lehetett részese a Wolfsburg igen súlyos, 8-1-es vereségének a Bayerntől Münchenben.

dpatop - 08 November 2025, Berlin: Soccer: Bundesliga, 1. FC Union Berlin - Bayern Munich, Matchday 10, An der Alten Försterei. Andras Schäfer (Union Berlin) in action against Jonathan Tah (r, Bayern Munich). Photo: Andreas Gora/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by Andreas Gora / dpa Picture-Alliance via AFP)
Schäfer András csapata kétgólos hátrányból egyenlített  (Fotó: ANDREAS GORA / DPA)

A skót élvonalban a Dundee United Keresztes Krisztiánnal a védelmében 4-0-ra kikapott a Celtictől idegenben. Törökországban a Szuperkupa elődöntőjét játszották hétfőn, a Galatasaray 4-1-re legyőzte a Trabzonsport, Sallai Roland végig a pályán volt, és adott egy szép gólpasszt, majd a szombati döntőben a csapat 2-0-s kudarcot vallott a Fenerbahcéval szemben, a magyar válogatott játékos kezdett, és a 87. percben lecserélték.

Varga Barnabás már játszott az AEK-ben

Bemutatkozott új csapatában Varga Barnabás. A magyar válogatott csatár a múlt héten szerződött az AEK Athén együtteséhez, az edzője, Marko Nikolics akkor azt mondta, valószínűleg már most a hét végén játszani fog néhány percet. Betartotta a szavát, az AEK Athén 1-1-re végzett az Arisz Szaloniki stadionjában, Varga Barnabás a 66. percben állt be.

Az olasz másodosztályban a Spezia 2-1-re kikapott a Südtirol vendégeként, Nagy Ádám kezdőként 73 percet kapott, és ebbe belefért egy gólpassz. A spanyol második vonalban az Andorra FC 1-1-et játszott a Cultural Leonese együttesével, Yaakobishvili Antal a kispadon ült, nem állt be, Yaakobishvili Áron végigjátszotta a meccset. Utóbbiról ódákat zengenek a lapok, néhány szerint a nyártól tagja lesz a Barcelona felnőttkeretének

 

SALLAI ROLAND GÓLPASSZA 2:57-NÉL

 

