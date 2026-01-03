A Barcelona felnőttcsapatánál számolhatnak a magyar kapussal

Yaakobishvili Áron 2017-ben szerződött a katalán utánpótlásba, végigjárta a korosztályos együtteseket, majd azzal a céllal távozott kölcsönbe a nyáron a spanyol labdarúgó-másodosztályba frissen feljutott FC Andorra csapatához, hogy rendszeres játéklehetőséghez jusson. Az eddigi 19 bajnokin 14 alkalommal lépett pályára, három kapott gól nélküli meccset hozott le. Az FC Andorra a 14. helyet foglalja el a 22 fős bajnoki tabellán. A hálóőr szintén magyar utánpótlás-válogatott testvére, Yaakobishvili Antal is itt futballozik.

Yaakobishvili Áron meggyőző teljesítményt nyújt a másodosztályban. (Fotó: MARTIN SILVA COSENTINO / AFP)

Árgus szemekkel figyeli a Barcelona Yaakobishvili Áront

A magyar utánpótlás-válogatott hálóőr a spanyol másodosztály kapusai között a legjobb védési százalékkal rendelkezik (78,6%), emellett meccsenként a harmadik legtöbb lövést hárítja (3.93).

A Mundo Deportivo cikke szerint a Barcelona elégedett a magyar kapus andorrai kölcsönszerződésével, árgus szemekkel figyelik, és nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a következő idényben már helye legyen Hansi Flick keretében. Ahogy írták: nagy a bizalom a magyar kapus jövőjével kapcsolatban.

2024 nyarán már több ajánlatot is kapott a katalán klub a 19 éves magyar kapusért, de ezeket elutasították. Yaakobishvili Áron végül tavaly májusban 2028-ig meghosszabbította szerződését a Barcelonával.

Barça are very happy with Áron Yaakobishvili's loan deal with Andorra.



He could be part of the first team next season.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/W9VIsctpFQ — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 2, 2026

Változás jöhet a kapusposzton a Barcelonánál

Wojciech Szczesny tavaly nyáron 2027-ig meghosszabbította szerződését, Joan García pedig ekkor érkezett a katalán klubhoz. Marc-André ter Stegen jövője több mint kétséges, a legutóbbi sajtóhírek szerint már januárban távozhat a német kapus.

A szintén a spanyol élvonalban szereplő, a kiesés ellen küzdő Girona eltökélt szándéka, hogy egy kölcsönüzlet keretén belül megszerezze a hálóőrt az idény második felére.

A Barcelona állítólag hajlandó még pénzügyi engedményeket tenni. Egy körülbelül egymillió eurós kölcsöndíj elegendő lenne a katalán klubnak, amely ráadásul állítólag hajlandó lenne továbbra is fizetni Ter Stegen szezononként 18-20 millió eurós fizetésének nagy részét.