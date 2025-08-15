Összeállt a magyar utánpótlás-válogatott testvérpár, de hogy kerültek Andorrába?

Yaakobishvili Antal januárban bemutatkozott a BL-ben, az Arsenal elleni meccset végigjátszotta a Girona színeiben, augusztusban viszont, a La Liga új idényének nyitónapján a katalán csapat bejelentette, hogy kölcsönadta a magyar utánpótlás-válogatott védőt, méghozzá Andorrába. Nem kell megijedni, Yaakobishvili nem a miniállam amatőr bajnokságában szerepel majd, hanem a spanyol másodosztályban, itt szerepel ugyanis az FC Andorra, amelynek immát két magyar játékos is található a keretében. A Barcelona kölcsönjátékosaként ugyanis itt szerepel Antal öccse, Yaakobishvili Áron.

Yaakobishvili Áron a Barcelona futballistája, de kölcsönjátékosként az FC Andorra kapuját védheti, ahol bátyja, Antal is a csapattársa lesz (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt)

A huszonegy éves Yaakobishvili Antal kölcsönadását pénteken jelentette be a Girona, alig néhány órával azelőtt, hogy a Rayo Vallecano ellen megnyitja a La Liga új idényét.

A Yaakobishvili testvérek, a magyar futball ígéretei

Yaakobishvili Antal az elmúlt két idényben összesen öt tétmeccsen – három Király Kupa-meccsen, valamint egy-egy La Liga-találkozón és Bajnokok Ligája-mérkőzésen – szerepelt a Girona első számú csapatában, noha amikor megkapta a lehetőséget, mindig nagy ígéretként beszélt róla az edzője.