Összeállt a magyar utánpótlás-válogatott testvérpár, de hogy kerültek Andorrába?

Közös klubban szerepelhet a 2025/26-os idényben Yaakobishvili Antal és Yaakobishvili Áron. A magyar utánpótlás-válogatott Yaakobishvili testvérek az FC Andorra színeiben szerepelnek a spanyol másodosztályban. A januárban a BL-debütáláson is átesett Antalt a Girona, Áront a Barcelona adta kölcsön a miniállam csapatának.

2025. 08. 15. 12:46
Yaakobishvili Antal a Girona színeiben a BL-ben is játszott, az új idényt a spanyol másodosztályban, az FC Andorra játékosaként tölti testvérével, Áronnal együtt (Fotó: AFP/Manaure Quintero)
Yaakobishvili Antal januárban bemutatkozott a BL-ben, az Arsenal elleni meccset végigjátszotta a Girona színeiben, augusztusban viszont, a La Liga új idényének nyitónapján a katalán csapat bejelentette, hogy kölcsönadta a magyar utánpótlás-válogatott védőt, méghozzá Andorrába. Nem kell megijedni, Yaakobishvili nem a miniállam amatőr bajnokságában szerepel majd, hanem a spanyol másodosztályban, itt szerepel ugyanis az FC Andorra, amelynek immát két magyar játékos is található a keretében. A Barcelona kölcsönjátékosaként ugyanis itt szerepel Antal öccse, Yaakobishvili Áron.

Yaakobishvili Áron a Barcelona kapusa, de kölcsönjátékosként az FC Andorra kapuját védheti, ahol bátyja, Antal is a csapattársa lesz
Yaakobishvili Áron a Barcelona futballistája, de kölcsönjátékosként az FC Andorra kapuját védheti, ahol bátyja, Antal is a csapattársa lesz (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggatt)

A huszonegy éves Yaakobishvili Antal kölcsönadását pénteken jelentette be a Girona, alig néhány órával azelőtt, hogy a Rayo Vallecano ellen megnyitja a La Liga új idényét.

A Yaakobishvili testvérek, a magyar futball ígéretei

Yaakobishvili Antal az elmúlt két idényben összesen öt tétmeccsen – három Király Kupa-meccsen, valamint egy-egy La Liga-találkozón és Bajnokok Ligája-mérkőzésen – szerepelt a Girona első számú csapatában, noha amikor megkapta a lehetőséget, mindig nagy ígéretként beszélt róla az edzője.

A középhátvéd rendszeresen lehetőséget kapott a magyar U21-es válogatottban, egyszer már Marco Rossi is meghívta a keretbe, de az A válogatottban még nem lépett pályára.

Ha a spanyol másodosztályban rendszeresen lehetőséget kap, Yaakobishvili Antal minden bizonnyal újra magára vonhatja a szövetségi kapitány figyelmét.

Az öccse, a tizenkilenc éves kapus, Yaakobishvili Áron tavaly három meccsen védett a Barcelona harmadosztályú tartalék csapatában, míg az ifjúsági Bajnokok Ligáját első számú kapusként nyerte meg a csapattal. Ő is magyar utánpótlás-válogatott, de a Yaakobishvili testvérek közül neki lehet nehezebb dolga a csapatba kerüléssel az FC Andorrában, amely az Alavéstől is kölcsönvett egy kapust a csapatkapitány hálóőr, Nico Ratti mellé.

Rajtol a La Liga, magyarok nélkül

Azzal, hogy mindkét Yaakobishvili testvért a másodosztályba adták kölcsön, a La Liga-csapatok jelenlegi keretében nem találunk egyetlen magyar labdarúgót sem. A Barcelona szombaton, a Real Madrid kedden vívja első fordulós meccsét a 2025/26-os idényben.

A másodosztályú bajnokság szintén ezen a hétvégén rajtol, itt szerepel a Yaakobishvili testvérek mellett Nikitscher Tamás is, aki az előző idényben kiesett az élvonalból a Real Valladoliddal.

 

