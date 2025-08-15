La Liga: regisztrációs káosz és pénzügyi feszültség a rajt előtt

A La Liga rajtja előtt napokkal több klub drámai helyzetben találta magát a pénzügyi fair play szabályai miatt. A Sevilla például a minap még csupán 12 regisztrált játékossal rendelkezett, míg a Levante mindössze három futballistát tudott hivatalosan benevezni. A probléma nem kíméli az élcsapatokat sem: a Barcelonánál heteken át tartott a háború Marc-André ter Stegennel, aki el akarta titkolni a klub előtt az orvosi látleletét. Azért, mert amennyiben hivatalos diagnózis van arról, hogy egy játékos felgyógyulása több mint három hónapot vesz igénybe, akkor lehet helyette mást regisztrálni. Ter Stegen a titkolózással akarta megakadályozni Joan García leigazolását az Espanyoltól, különösen annak ismeretében, hogy Hansi Flick kimondta: García lenne az első számú kapus. Ter Stegen végül beadta a derekát, de könnyen lehet, hogy legfeljebb Király Kupa-meccseken láthatjuk, hiszen Wojciech Szczesny is hosszabbított. S ha ez nem lenne elég, friss hírként a Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford regisztrációja is nehézségekbe ütközik.

Marcus Rashford büszkén feszít a Barcelona mezében. A La Liga szigorú szabálya, a pénzügyi fair play miatt azonban problémás a regisztrációja Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A klubok vezetői egyre élesebben támadják Javier Tebast, a La Liga elnökét a túl merev a szabályok miatt. Sokan a Premier League példáját hozzák fel: az angol csapatok, élükön a Liverpoollal, akár 300-400 millió eurót is elköltenek egy nyár alatt. Spanyolországban ez elképzelhetetlen.

A kritikusok szerint ha a helyzet nem változik, a La Liga menthetetlenül lemarad a Premier League mögött pénzügyileg és sportszakmailag egyaránt.

A La Liga a Premier League árnyékában?

Az angol liga előnye már most látványos: a televíziós jogdíjak bevételei jelentősen meghaladják a spanyol adatokat, és a legnagyobb sztárok is inkább brit szerződést kötnek. Mindez a La Liga nemzetközi vonzerejét is gyengíti.

A helyzet frusztrálja a szurkolókat, akik a legjobb játékosokat szeretnék látni a pályán, nem a regisztrációs problémákról szóló híreket böngészni. A klubok pedig attól tartanak, ha a trend folytatódik, a spanyol futball presztízse tovább erodálódik.

Új front a Barcelona és Real Madrid háborújában A Barcelona a rajt előtti héten jelentette be, hogy a Villarreal elleni, 2025. december 21-ére tervezett idegenbeli mérkőzését a miami Hard Rock Stadionban rendezné meg. Mi sem természetesebb, a Real Madrid minden követ megmozgat, hogy megakadályozza a komoly üzleti haszonnal kecsegtető akciót. Az ügy jelenleg a liga jogi bizottsága előtt van, egyesek szerint akár még politikai vitákat is generálhat a következő hónapokban.

A pénzügyi fair play árnyoldalai és előnyei

Javier Tebas szerint a szigor a spanyol labdarúgás érdekét és a La Liga hosszú távú stabilitását szolgálja. Az angol modell szerinte fenntarthatatlan, és idővel pénzügyi krízishez vezethet. A jelenlegi rendszer ugyan rövid távon fájdalmas, de arra ösztönzi a klubokat, hogy nagyobb mértékben építsenek saját akadémiáikra és fiatal tehetségeikre.