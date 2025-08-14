Marcus RashfordManchester Unitedla ligaMarc-André Ter StegenFC Barcelonaregisztráció

A Manchester United kegyvesztett szélsőjére Barcelonában is rájár rúd

Az FC Barcelona júliusban jelentette be, hogy szerződtette Marcus Rashfordot. Az angol támadó egyelőre kölcsönbe érkezett, de a katalán klubnak 2026 nyarán 35 millió eurós vételi opciója lesz a Manchester United szélsőjére. Ám nem indul problémamentesen Marcus Rashford spanyolországi karrierje, ugyanis korántsem biztos, hogy bevethető lesz a La Liga rajtján. A katalán együttesnek drasztikus lépéseket kell meghoznia ahhoz, hogy regisztrálni tudja úgy játékosát.

Tóth Norbert
2025. 08. 14. 10:22
Áldozattal jár Marcus Rashord regisztrálása.
Marcus Rashford debütálása veszélyben lehet? (Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto / AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marcus Rashford mellékszereplővé vált a Rubén Amorim féle Manchester Unitednél. A portugál vezetőedző egyértelművé tette, hogy nem számol az angol szélsővel az Old Traffordon, ennek jele volt, hogy a tavaszt már az Aston Villánál töltötte, húsz év után távozott a Vörös Ördögöktől. A játékos leghőbb vágya már egy jó ideje a Barcelona volt, januárban is igent mondott a katalán együttesnek, azonban akkor nem jött létre az üzlet a Barcelona anyagi nehézségei miatt. Nyáron megtörtént a váltás, Rashford elhagyta a szigetországot, ám a balszerencse tovább üldözi.

Nehéz döntéseket igényel a Barcelona részéről, hogy Marcus Rashford bevethető legyen.
Vészhelyzet alakult ki Marcus Rashford regisztrálása körül (Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto / AFP)

 

Nagy áldozatot követel Marcus Rashford regisztrálása

Az angol támadó a Barcelona ázsiai túráján már magára húzhatta a katalánok gránátvöröskék szerelését, a hivatalos debütálás pedig még várat magára. De kitudja meddig, ugyanis gondok adódnak Rashford bajnoki regisztrálása körül.

Ennek oka, hogy a spanyol bajnoki címvédő túlköltekezett a béreket illetően, így nem lehetséges a La Liga-regisztráció. A The Athletic szerint a többi sportosztály túlköltekezésének kezelése, és ezáltal a fizetési helyzet enyhítése érdekében a Barcelona vezetői saját személyes vagyonukat kockáztatták egy 7 millió eurós értékű bankgarancia részeként.


A Barcelonához közel álló források szerint a klub körül továbbra is az a várakozás, hogy minden játékost regisztrálni fognak.

Van, ami nyugalomra adhat okot

Úgy néz ki, véget ér a huzavona, és a Barcelonának sikerül regisztrálni új kapusát, a nyáron érkező Joan Garcíát. A Barcelona ezt elsősorban annak a Marc-André Ter Stegennek köszönheti, akivel az elmúlt hetekben nyílt háború zajlott, de végül a felek dűlőre jutottak – írja az Origó.

A katalán Mundo Deportivo csütörtök reggel egy interjút tett közzé Garcíával, amiben a kapus elmondta, ő végig nyugodt volt, meg sem fordult a fejében, hogy a klub nem tudja őt beregisztrálni. Majd a beszélgetésben szó volt arról is, hogy miután García a városi riválishoz igazolt, az Espanyol-drukkerek egy csoportja halálosan megfenyegette őt.

A címvédő Barcelona szombat este (19.30) a Mallorca otthonában kezdi meg az új idényt. Hansi Flick együttesének az utolsó felkészülési mérkőzés jól sikerült, a Comót simán, 5-0-ra legyőzte.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.