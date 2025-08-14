A Manchester United kegyvesztett szélsőjére Barcelonában is rájár rúd

Marcus Rashford mellékszereplővé vált a Rubén Amorim féle Manchester Unitednél. A portugál vezetőedző egyértelművé tette, hogy nem számol az angol szélsővel az Old Traffordon, ennek jele volt, hogy a tavaszt már az Aston Villánál töltötte, húsz év után távozott a Vörös Ördögöktől. A játékos leghőbb vágya már egy jó ideje a Barcelona volt, januárban is igent mondott a katalán együttesnek, azonban akkor nem jött létre az üzlet a Barcelona anyagi nehézségei miatt. Nyáron megtörtént a váltás, Rashford elhagyta a szigetországot, ám a balszerencse tovább üldözi.

Vészhelyzet alakult ki Marcus Rashford regisztrálása körül (Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto / AFP)

Nagy áldozatot követel Marcus Rashford regisztrálása

Az angol támadó a Barcelona ázsiai túráján már magára húzhatta a katalánok gránátvöröskék szerelését, a hivatalos debütálás pedig még várat magára. De kitudja meddig, ugyanis gondok adódnak Rashford bajnoki regisztrálása körül.

Ennek oka, hogy a spanyol bajnoki címvédő túlköltekezett a béreket illetően, így nem lehetséges a La Liga-regisztráció. A The Athletic szerint a többi sportosztály túlköltekezésének kezelése, és ezáltal a fizetési helyzet enyhítése érdekében a Barcelona vezetői saját személyes vagyonukat kockáztatták egy 7 millió eurós értékű bankgarancia részeként.



A Barcelonához közel álló források szerint a klub körül továbbra is az a várakozás, hogy minden játékost regisztrálni fognak.

Van, ami nyugalomra adhat okot

Úgy néz ki, véget ér a huzavona, és a Barcelonának sikerül regisztrálni új kapusát, a nyáron érkező Joan Garcíát. A Barcelona ezt elsősorban annak a Marc-André Ter Stegennek köszönheti, akivel az elmúlt hetekben nyílt háború zajlott, de végül a felek dűlőre jutottak – írja az Origó.

A katalán Mundo Deportivo csütörtök reggel egy interjút tett közzé Garcíával, amiben a kapus elmondta, ő végig nyugodt volt, meg sem fordult a fejében, hogy a klub nem tudja őt beregisztrálni. Majd a beszélgetésben szó volt arról is, hogy miután García a városi riválishoz igazolt, az Espanyol-drukkerek egy csoportja halálosan megfenyegette őt.

A címvédő Barcelona szombat este (19.30) a Mallorca otthonában kezdi meg az új idényt. Hansi Flick együttesének az utolsó felkészülési mérkőzés jól sikerült, a Comót simán, 5-0-ra legyőzte.