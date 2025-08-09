Hatalmas fordulat következett be a Barca és a vezére háborújában

Marc-André ter Stegen a Barcelona egyik legfontosabb játékosa volt 2014-es megérkezte óta, a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, ám az előző idény rettenetesen alakult az ő szempontjából: még szeptemberben lesérült, csak az utolsó néhány mérkőzésre térhetett vissza. Közben a helyére igazolt Wojciech Szczeszny megtáltosodott a kapuban, így kérdéses volt, hogy Ter Stegen felépülése után ki lesz a katalánok első számú hálóőre.

Ter Stegen megenyhülésének köszönhetően Joan García lehet mostantól a Barcelona első számú kapusa Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Szorult helyzetbe került a Barcelona

A nyáron pedig ebből a szempontból még rosszabb helyzetbe került a német kapus, mert a Barca a nyáron megvette Joan Garcíát az Espanyoltól, így még nagyobb lett a verseny a kezdőcsapatba kerülésért, és arról lehetett hallani, hogy a klub szívesen megválna Ter Stegentől. Aztán viszont minden megváltozott, a 33 éves játékos újra kidőlt a sorból, így – egyelőre – nem megy sehova.

Ter Stegen azt üzente a szurkolóknak, három hónap múlva újra bevethető lesz, de a Barcelona azzal számolt, hogy négy hónapra esik ki a kapus a hátsérülés és az ezt követő műtét miatt. Az eltérésnek itt hatalmas jelentősége van, ugyanis a La Liga szabályai lehetővé teszik, hogy ha egy futballista legalább négy hónapig sérült, akkor a klub felhasználhatja a fizetési keretének nyolcvan százalékát más játékos regisztrálására. Például Joan Garcíára, de jelenleg Wojciech Szczeszny sincs nevezve, emiatt a Barca szorult helyzetben volt a jövő héten kezdődő bajnoki idény előtt – csak a sokadik számú kapus, Inaki Pena állna Hansi Flick vezetőedző rendelkezésére.

De ami még Ter Stegen üzeneténél is nagyobb baj volt, hogy a csapatkapitány nem volt hajlandó aláírni egy nyilatkozatot, amellyel engedélyezte volna a klubnak, hogy kiadja az orvosi leleteit a La Ligának, így bizonyítva, hogy a kapus valóban hosszú időre kidőlt, és ezzel lehetőséget adva mások beregisztrálására.

Ter Stegen megenyhült

Korábban még sosem fordult elő a Barcánál, hogy egy sérült játékosa ellenkezett volna. A klub ezért fegyelmi eljárást indított a klasszisa ellen, sőt még a csapatkapitányi karszalagtól is megfosztották őt. Ezután olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Ter Stegen kitiltotta a Barcelona orvosait az otthonából. Ez viszont vélhetően nem volt igaz, olyannyira nem, hogy a két félnek sikerült dűlőre jutnia egymással: