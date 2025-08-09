Barcelonala ligaMarc-André ter Stegen

Hatalmas fordulat következett be a Barca és a vezére háborújában

Elvétve fordul elő olyasmi, mint ami a Barcelona és a csapatkapitánya között történt az elmúlt hetekben. Marc-André ter Stegen újabb sérülését követően nem volt hajlandó teljesíteni a klub kéréseit, ami több csapattársa jövőjére is hatással lehetett volt. A német kapus péntek este hosszú közleményben magyarázta meg tetteit, majd leszögezte, vége a háborúnak, teljesítette a Barcelona kérését.

2025. 08. 09. 7:26
Ter Stegen beadta a derekát, a Barcelona elégedett lehet Fotó: AFP/Cesar Manso
Marc-André ter Stegen a Barcelona egyik legfontosabb játékosa volt 2014-es megérkezte óta, a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, ám az előző idény rettenetesen alakult az ő szempontjából: még szeptemberben lesérült, csak az utolsó néhány mérkőzésre térhetett vissza. Közben a helyére igazolt Wojciech Szczeszny megtáltosodott a kapuban, így kérdéses volt, hogy Ter Stegen felépülése után ki lesz a katalánok első számú hálóőre.

Ter Stegen megenyhülésének köszönhetően Joan García lehet mostantól a Barcelona első számú kapusa
Ter Stegen megenyhülésének köszönhetően Joan García lehet mostantól a Barcelona első számú kapusa Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Szorult helyzetbe került a Barcelona

A nyáron pedig ebből a szempontból még rosszabb helyzetbe került a német kapus, mert a Barca a nyáron megvette Joan Garcíát az Espanyoltól, így még nagyobb lett a verseny a kezdőcsapatba kerülésért, és arról lehetett hallani, hogy a klub szívesen megválna Ter Stegentől. Aztán viszont minden megváltozott, a 33 éves játékos újra kidőlt a sorból, így – egyelőre – nem megy sehova.

Ter Stegen azt üzente a szurkolóknak, három hónap múlva újra bevethető lesz, de a Barcelona azzal számolt, hogy négy hónapra esik ki a kapus a hátsérülés és az ezt követő műtét miatt. Az eltérésnek itt hatalmas jelentősége van, ugyanis a La Liga szabályai lehetővé teszik, hogy ha egy futballista legalább négy hónapig sérült, akkor a klub felhasználhatja a fizetési keretének nyolcvan százalékát más játékos regisztrálására. Például Joan Garcíára, de jelenleg Wojciech Szczeszny sincs nevezve, emiatt a Barca szorult helyzetben volt a jövő héten kezdődő bajnoki idény előtt – csak a sokadik számú kapus, Inaki Pena állna Hansi Flick vezetőedző rendelkezésére. 

De ami még Ter Stegen üzeneténél is nagyobb baj volt, hogy a csapatkapitány nem volt hajlandó aláírni egy nyilatkozatot, amellyel engedélyezte volna a klubnak, hogy kiadja az orvosi leleteit a La Ligának, így bizonyítva, hogy a kapus valóban hosszú időre kidőlt, és ezzel lehetőséget adva mások beregisztrálására.

Ter Stegen megenyhült

Korábban még sosem fordult elő a Barcánál, hogy egy sérült játékosa ellenkezett volna. A klub ezért fegyelmi eljárást indított a klasszisa ellen, sőt még a csapatkapitányi karszalagtól is megfosztották őt. Ezután olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy Ter Stegen kitiltotta a Barcelona orvosait az otthonából. Ez viszont vélhetően nem volt igaz, olyannyira nem, hogy a két félnek sikerült dűlőre jutnia egymással:

„Az FC Barcelona tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Marc-André ter Stegen aláírta a dokumentumot, amellyel engedélyezi a klubnak, hogy a műtétjét követően benyújtsa az orvosi jelentést a La Ligának. A fegyelmi ügy ezzel lezárult, és a játékos azonnali hatállyal visszakapja a csapatkapitányi karszalagot.”

A fejleményeket aztán a labdarúgó is megerősítette.

„Az elmúlt néhány hónap különösen nehéz volt számomra, mind fizikailag, mind lelkileg. Mint minden játékosnak, egy sérülés után nekem is az a legfontosabb, hogy minél hamarabb visszatérjek a pályára, kizárólag az motivált, hogy segítsem a csapatot, és azt csináljam, amit a legjobban szeretek: versengeni. 

Az utóbbi hetekben sok minden elhangzott rólam – ezek közül néhány teljesen alaptalan volt. Éppen ezért úgy érzem, szükséges, hogy tiszteletteljesen, de egyértelműen elmondjam az én verziómat is az eseményekről.

Szakemberekkel való konzultáció után született meg a döntés, hogy megműtsenek, és ezt a klub is jóváhagyta. Szeretnék egészséges lenni és minél tovább játszani, emiatt döntöttem a műtét mellett, és ez természetesen összhangban van az FCB céljaival is, azaz, hogy minél előbb visszatérjek a pályára, és trófeákhoz segítsem a csapatot. Emellett nyilvánosan is bejelentettem a minimális felépülési időt, amelyet a legelismertebb szakértők határoztak meg, és erről a klubbal is egyeztettem.

Bizonyos pletykákra reagálva, szeretném azt is tisztázni, hogy a klub a műtétem előtt igazolt új játékosokat, valamint hosszabbított szerződést néhányukkal. Így soha nem gondolhattam azt, hogy az én szerencsétlen helyzetem, illetve a műtét, amelyen át kellett esnem, bármilyen módon szükséges lenne a csapattársaim regisztrációjához. Nagyon tisztelem őket, és örülök annak, hogy még sok idényen keresztül osztozhatok velük az öltözőn. Minden ettől eltérő magyarázatot igazságtalannak és pontatlannak tartok.

A pályafutásom során mindig igyekeztem profi módjára, tisztelettel és elkötelezetten viselkedni azokkal a címerekkel szemben, amelyeket képviseltem. Mélyen kötődöm az FC Barcelonához, a városhoz és a szurkolókhoz, akik oly sok éven keresztül mellettem álltak. Továbbra is elkötelezett vagyok ezen színek felé.

Megértem, hogy a nehéz pillanatok feszültséget okozhatnak, de bízom abban, hogy párbeszéddel és felelősségteljes hozzáállással meg tudjuk oldani ezt a helyzetet. Mostantól teljes mértékben együttműködöm a klub vezetésével a megoldás érdekében, és aláírom a nyilatkozatot.

Sok minden megváltozhat, de egy valami sosem fog: szeretlek titeket, Culers” – üzent a szurkolóknak Ter Stegen.

Ennek a lépésnek köszönhetően regisztrálhatja Garcíát a Barcelona, és várhatóan nem csak őt. Inigo Martínez az al-Nasszrnél folytatja, így az ő helye is megürül, és újabb játékos nevezésére is lehetőség adódik a Mallorca elleni idénynyitó bajnoki előtt.

 

 

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

