Marco Rossi színt vallott, ennél a klubcsapatnál dolgozna még

Terjedelmes interjút adott az olasz Il Mattino újságnak a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A nemrégiben 2030-ig szerződést hosszabbító Rossi a beszélgetés során elárulta, ennél az olasz klubcsapatnál tudná magát még elképzelni edzőként.

Marco Rossi már 2018 óta irányítja a magyar labdarúgó-válogatottat. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

– Nem titkolom, hogy egyszer szeretnék klubcsapatot edzeni, de csak egy feltétellel: ha ez Olaszországban lehet.

A karrierem tökéletes lezárásaként pedig egy klub jöhet csak szóba: a Torino, ahonnan indultam. De jelenleg nincsenek meg ehhez a feltételek

– nyilatkozta Rossi az újságnak, amelyet a Tuttomercatoweb szemlézett. A 60 éves szövetségi kapitány még a Torinóban kezdte játékos-pályafutását, a felnőttekhez 1982-ben került fel, ugyanakkor itt alig kapott lehetőséget, mindössze két Serie A-mérkőzésen, 26 percet töltött a pályán. Két évvel később el is igazolt a torinói csapattól, a szintén olasz Campaniához.

Marco Rossi így dönti el, hogy ki kap meghívót a válogatottba

Az interjúban a kapitányt emellett kérdezték arról is, hogy a kerethirdetésnél milyen szempontokat szokott figyelembe venni. Az olasznak hamarosan újra döntenie kell, hiszen a válogatott szeptember 6-án Írországban kezd, majd három nappal később Portugáliát fogadja a világbajnoki selejtezőkön.

– A számok és statisztikák szempontjából itt hátrébb vagyunk Európa elitjéhez képest, különösen a játék intenzitásában. Sok jó futballistánk van, akik külföldön játszanak, és ez segít minket. Egy páran a Premier League-ben vannak, mint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, további négy a Bundesligában, egy Franciaországban és Olaszországban csak Balogh Botond a Parmában.

Figyelemmel kísérjük a magyar bajnokságot: nézzük azokat a játékosokat, akik már a válogatott keret környékén vannak, és próbálunk teljes képet kapni a helyzetről. Azokat, akik külföldön játszanak, nagyjából mind ismerjük, és közülük a 70 százalékának, ha fizikailag rendben van, biztos helye van

– mondta Marco Rossi, utalva arra, hogy a válogatott magját továbbra is a külföldi játékosok adják. A legutóbbi, májusi kerethirdetéskor a 25-ből 17-en voltak olyanok, akik külföldön futballoznak.