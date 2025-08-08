Marco Rossimagyar labdarúgó–válogatottTorino

Marco Rossi színt vallott, ennél a klubcsapatnál dolgozna még

Marco Rossi már többször is mondta, hogy a magyar labdarúgó-válogatott után több nemzetet nem fog irányítani, most viszont elárulta, ennél a klubnál még szívesen dolgozna. Nem meglepő, hogy egy olasz együttesről van szó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 18:02
Marco Rossi a legutóbbi hazai válogatott mérkőzésen
Marco Rossi a legutóbbi hazai válogatott mérkőzésen Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Terjedelmes interjút adott az olasz Il Mattino újságnak a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A nemrégiben 2030-ig szerződést hosszabbító Rossi a beszélgetés során elárulta, ennél az olasz klubcsapatnál tudná magát még elképzelni edzőként.

Marco Rossi már 2018 óta irányítja a magyar labdarúgó-válogatottat
Marco Rossi már 2018 óta irányítja a magyar labdarúgó-válogatottat. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

– Nem titkolom, hogy egyszer szeretnék klubcsapatot edzeni, de csak egy feltétellel: ha ez Olaszországban lehet. 

A karrierem tökéletes lezárásaként pedig egy klub jöhet csak szóba: a Torino, ahonnan indultam. De jelenleg nincsenek meg ehhez a feltételek

– nyilatkozta Rossi az újságnak, amelyet a Tuttomercatoweb szemlézett. A 60 éves szövetségi kapitány még a Torinóban kezdte játékos-pályafutását, a felnőttekhez 1982-ben került fel, ugyanakkor itt alig kapott lehetőséget, mindössze két Serie A-mérkőzésen, 26 percet töltött a pályán. Két évvel később el is igazolt a torinói csapattól, a szintén olasz Campaniához. 

Marco Rossi így dönti el, hogy ki kap meghívót a válogatottba

Az interjúban a kapitányt emellett kérdezték arról is, hogy a kerethirdetésnél milyen szempontokat szokott figyelembe venni. Az olasznak hamarosan újra döntenie kell, hiszen a válogatott szeptember 6-án Írországban kezd, majd három nappal később Portugáliát fogadja a világbajnoki selejtezőkön. 

– A számok és statisztikák szempontjából itt hátrébb vagyunk Európa elitjéhez képest, különösen a játék intenzitásában. Sok jó futballistánk van, akik külföldön játszanak, és ez segít minket. Egy páran a Premier League-ben vannak, mint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, további négy a Bundesligában, egy Franciaországban és Olaszországban csak Balogh Botond a Parmában. 

Figyelemmel kísérjük a magyar bajnokságot: nézzük azokat a játékosokat, akik már a válogatott keret környékén vannak, és próbálunk teljes képet kapni a helyzetről. Azokat, akik külföldön játszanak, nagyjából mind ismerjük, és közülük a 70 százalékának, ha fizikailag rendben van, biztos helye van

– mondta Marco Rossi, utalva arra, hogy a válogatott magját továbbra is a külföldi játékosok adják. A legutóbbi, májusi kerethirdetéskor a 25-ből 17-en voltak olyanok, akik külföldön futballoznak. 

A kapitány zárásnak elmondta, szerinte Gennaro Gattuso kinevezése okos döntés volt az Azzurri élére, ő képes lehet az olasz válogatottat újra a legjobbak közé vezetni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu