Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

Csongvai ÁronVideotonAIK StockholmETO FCMarco Rossi

Az AIK Stockholm magyar légiósa üzent Marco Rossinak az ETO elleni mai meccs előtt

A labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában az ETO FC a párharca első mérkőzésén ma 19 órakor az AIK Stockholm vendége lesz. A találkozó egyik érdekessége, hogy a svédeknél játszik Csongvai Áron, aki a meccset felvezető sajtótájékoztatón üzent Marco Rossi szövetségi kapitánynak: szeretne visszatérni a válogatottba.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 10:48
Csongvai Áron számára különleges mérkőzés lesz az ETO elleni Forrás: X/AIK Fotboll
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 24 éves Csongvai Áron februárban igazolt a Videotontól az AIK Stockholm csapatához, és a mai, ETO FC elleni találkozó előtt a svéd média természetesen kiemeli, hogy ez különleges lesz számára. A védekező középpályást kiültették az asztalhoz a találkozót felvezető sajtótájékoztatón is.

Csongvai Áron alapember az AIK Stockholm csapatában
Csongvai Áron alapember az AIK Stockholm csapatában. Forrás: X/AIK Fotboll

– Érdekes lesz újra egy magyar együttes ellen játszanom, a legfontosabb azonban most az számomra, hogy a csapatunk készen áll az összecsapásra – szögezte le Csongvai. – A családom örül, hogy a jövő héten a visszavágóra hazamegyek Magyarországra. Jó lesz újra egy magyar stadionban pályára lépni, ám egyelőre az első találkozóra koncentrálok. Természetesen továbbra is követem a magyar bajnokságot, sokat tudok a győriekről. Nem lesz könnyű dolgunk ellenük, főleg a visszavágón. Fizikálisan erősek, elöl pedig minőségi játékosaik is vannak, akikre figyelnünk kell. A fő erősségük azonban az, hogy csapatként jól működnek – tette hozzá honfitársunk.

Csongvai Áron számít Marco Rossi meghívójára

Csongvai Áron eddig kétszer szerepelt a magyar válogatottban. Idén június 6-án a Puskás Arénában éppen a svédek elleni felkészülési meccsen (0-2) állt be a 61. percben, négy nappal később pedig Bakuban a 85. percben, azt a találkozót 2-1-re megnyertük. Marco Rossi szövetségi kapitány hamarosan keretet hirdet a vb-selejtezőkre – szeptember 6-án Írországban kezdünk –, és a tegnapi sajtótájékoztatón Csongvai a válogatottságról is beszélt.

Remélem, újra csatlakozhatok a válogatotthoz. Legutóbb ott voltam, és újra ott akarok lenni. Ha itt, az AIK-ban játszom, akkor továbbra is megvan az esélyem, és keményen dolgozom érte. De most a csütörtöki találkozóra koncentrálok.

A védekező középpályás alapember az AIK Stokholm csapatában, húsz meccsen egy gólja és egy gólpassza van. A Norrköpping elleni 4-3-as őrület során szabadrúgásból nagyon pimasz gólt szerzett.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzések:

AIK Stockholm (svéd)–ETO FC 19.00 (tv: M4 Sport)
Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paksi FC, Eperjes 20.00  (tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) 

Csongvai Áron gólja az összefoglalóban megtekinthető:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu