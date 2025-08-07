Az AIK Stockholm magyar légiósa üzent Marco Rossinak az ETO elleni mai meccs előtt

A 24 éves Csongvai Áron februárban igazolt a Videotontól az AIK Stockholm csapatához, és a mai, ETO FC elleni találkozó előtt a svéd média természetesen kiemeli, hogy ez különleges lesz számára. A védekező középpályást kiültették az asztalhoz a találkozót felvezető sajtótájékoztatón is.

Csongvai Áron alapember az AIK Stockholm csapatában. Forrás: X/AIK Fotboll

– Érdekes lesz újra egy magyar együttes ellen játszanom, a legfontosabb azonban most az számomra, hogy a csapatunk készen áll az összecsapásra – szögezte le Csongvai. – A családom örül, hogy a jövő héten a visszavágóra hazamegyek Magyarországra. Jó lesz újra egy magyar stadionban pályára lépni, ám egyelőre az első találkozóra koncentrálok. Természetesen továbbra is követem a magyar bajnokságot, sokat tudok a győriekről. Nem lesz könnyű dolgunk ellenük, főleg a visszavágón. Fizikálisan erősek, elöl pedig minőségi játékosaik is vannak, akikre figyelnünk kell. A fő erősségük azonban az, hogy csapatként jól működnek – tette hozzá honfitársunk.

Csongvai Áron számít Marco Rossi meghívójára

Csongvai Áron eddig kétszer szerepelt a magyar válogatottban. Idén június 6-án a Puskás Arénában éppen a svédek elleni felkészülési meccsen (0-2) állt be a 61. percben, négy nappal később pedig Bakuban a 85. percben, azt a találkozót 2-1-re megnyertük. Marco Rossi szövetségi kapitány hamarosan keretet hirdet a vb-selejtezőkre – szeptember 6-án Írországban kezdünk –, és a tegnapi sajtótájékoztatón Csongvai a válogatottságról is beszélt.

Remélem, újra csatlakozhatok a válogatotthoz. Legutóbb ott voltam, és újra ott akarok lenni. Ha itt, az AIK-ban játszom, akkor továbbra is megvan az esélyem, és keményen dolgozom érte. De most a csütörtöki találkozóra koncentrálok.

A védekező középpályás alapember az AIK Stokholm csapatában, húsz meccsen egy gólja és egy gólpassza van. A Norrköpping elleni 4-3-as őrület során szabadrúgásból nagyon pimasz gólt szerzett.