Bognár György csapata kárára poénkodna a klubelnök

Ukrán futballklubként a Dinamo Kijev és a Sahtar Donyeck jut hamar a sportág kedvelőinek eszébe, s ez nem véletlen. Míg a Dinamo és a Sahtar rendszeres főtáblás szereplő, a többi ukrán csapat 2020 óta rendre elveszítette minden európai kupapárharcát. A rossz sorozatot idén szakította meg a Polisszja Zsitomir, amely az andorrai FC Santa Coloma elleni továbblépés után a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában a Magyar Kupa-győztes Paks ellenfele lesz. Ruszlan Rotan és Bognár György együttese a párharc első meccsét Eperjesen vívja egymás ellen, jövő héten lesz a paksi visszavágó. A továbbjutóra az olasz Fiorentina vár a Konferencialiga-főtáblára jutásért.

Bognár György mellett a játékosként százszoros ukrán válogatott Ruszlan Rotan lesz a másik vezetőedző a Paks–Polisszja Kl-selejtezős párharcban (Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo/ZUMA Press/Pavlo Kubanov)

Ami azt illeti, a Polisszja Zsitomir már kissé előre is szaladt: a sorsolás után a közösségi médiában jelezte: nincs Konferencialiga Fiorentina nélkül. Bár a poén vélhetően az olaszok két Kl-fináléjára és a tavalyi elődöntőjére utal, kissé nagyzolásnak hat egy olyan klubtól, amely éppen csak túl van 2016 óta íródó története első megnyert európai kupapárharcán.

Незвично буде без Фіорентини в Лізі Конференцій 🤣 https://t.co/lEEojJrkTN — ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) August 4, 2025

A humor mindenesetre része a Polisszja napjainak.

A klubelnök minden győzelem után bejön az öltözőbe, és mond egy viccet. Ez már hagyomány

– árulta el a Paks riválisának egyik legjobb futballistája, Olekszandr Nazarenko múlt vasárnap, amikor a zsitomiri csapat a Karpaty Lviv elleni 2-0-s győzelemmel kezdte az ukrán Premier League 2025/26-os kiírását.

Kl-selejtező: Andorrai minta a Paks előtt

Hogy a Paks mennyire rontja el az ukrán klubelnök kedvét, arról még csak remények szintjén beszélhetünk, azt viszont biztosra vehetjük, hogy két hete senki sem volt vicceskedő hangulatban a Polisszjánál: a csapat, amely tavaly az Olimpija Ljubljana elleni kettős vereséggel debütált a nemzetközi porondon, a harmadik UEFA-meccsét is elveszítette, méghozzá az andorrai FC Santa Coloma ellen 2-1-re – pályaválasztóként, de az Ukrajnában dúló háború miatt nem hazai pályán, hanem Eperjesen, ahol csütörtökön a Paks is pályára lép.