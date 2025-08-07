Paksi FCKonferencialigaBognár GyörgyETO FC Győr

Bognár György csapata kárára poénkodna a klubelnök

Két magyar csapat maradt versenyben a Konferencialiga selejtezőjében, s csütörtökön mindkettő idegenben kezdi meg a harmadik körös párharcát. Az ETO Svédországban, a Csongvai Áronnal felálló AIK otthonában játszik, a Paks Eperjesen lép pályára az ukrán Polisszja Zsitomir ellen. Bognár György csapatának ellenfelét a játékosként százszoros ukrán válogatott Ruszlan Rotan irányítja, a Paks és a Polisszja párharcának győztesére a Fiorentina vár.

Koczó Dávid
2025. 08. 07. 5:25
Bognár György csapata, a Paks a Maribor kiejtése után az ukrán Polisszja Zsitomir elnökének kedvét is elrontaná Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Ukrán futballklubként a Dinamo Kijev és a Sahtar Donyeck jut hamar a sportág kedvelőinek eszébe, s ez nem véletlen. Míg a Dinamo és a Sahtar rendszeres főtáblás szereplő, a többi ukrán csapat 2020 óta rendre elveszítette minden európai kupapárharcát. A rossz sorozatot idén szakította meg a Polisszja Zsitomir, amely az andorrai FC Santa Coloma elleni továbblépés után a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában a Magyar Kupa-győztes Paks ellenfele lesz. Ruszlan Rotan és Bognár György együttese a párharc első meccsét Eperjesen vívja egymás ellen, jövő héten lesz a paksi visszavágó. A továbbjutóra az olasz Fiorentina vár a Konferencialiga-főtáblára jutásért.

Bognár György mellett a játékosként százszoros ukrán válogatott Ruszlan Rotan lesz a másik vezetőedző a Paks–Polisszja Kl-selejtezős párharcban
Bognár György mellett a játékosként százszoros ukrán válogatott Ruszlan Rotan lesz a másik vezetőedző a Paks–Polisszja Kl-selejtezős párharcban (Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo/ZUMA Press/Pavlo Kubanov)

Ami azt illeti, a Polisszja Zsitomir már kissé előre is szaladt: a sorsolás után a közösségi médiában jelezte: nincs Konferencialiga Fiorentina nélkül. Bár a poén vélhetően az olaszok két Kl-fináléjára és a tavalyi elődöntőjére utal, kissé nagyzolásnak hat egy olyan klubtól, amely éppen csak túl van 2016 óta íródó története első megnyert európai kupapárharcán.

A humor mindenesetre része a Polisszja napjainak.

A klubelnök minden győzelem után bejön az öltözőbe, és mond egy viccet. Ez már hagyomány

– árulta el a Paks riválisának egyik legjobb futballistája, Olekszandr Nazarenko múlt vasárnap, amikor a zsitomiri csapat a Karpaty Lviv elleni 2-0-s győzelemmel kezdte az ukrán Premier League 2025/26-os kiírását.

Kl-selejtező: Andorrai minta a Paks előtt

Hogy a Paks mennyire rontja el az ukrán klubelnök kedvét, arról még csak remények szintjén beszélhetünk, azt viszont biztosra vehetjük, hogy két hete senki sem volt vicceskedő hangulatban a Polisszjánál: a csapat, amely tavaly az Olimpija Ljubljana elleni kettős vereséggel debütált a nemzetközi porondon, a harmadik UEFA-meccsét is elveszítette, méghozzá az andorrai FC Santa Coloma ellen 2-1-re – pályaválasztóként, de az Ukrajnában dúló háború miatt nem hazai pályán, hanem Eperjesen, ahol csütörtökön a Paks is pályára lép.

A nyáron kinevezett új vezetőedző, Ruszlan Rotan bemutatkozása tehát nem a legszebb álmai szerint alakult, s bármennyire is mondta, hogy a Santa Coloma spanyol csapatok utánpótlásában nevelkedett játékosokból áll, ettől nem lett kevésbé kínos a vereség. A kiesést és talán a gyors bukást aztán 4-1-es andorrai sikerrel elkerülte Rotan, aki a Karpaty elleni bajnoki után már örömmel nyilatkozta, hogy védekezésben egyre jobban megérti a csapat az elképzeléseit.

Bognár György riválisa százszoros válogatott

A 43 éves Rotan tavaly, még az Olekszandrija vezetőedzőjeként bajnoki ezüstérmes lett, az 1995/96-os idény óta ez volt az első alkalom, hogy a Sahtart a Dinamo Kijeven kívül más csapat is megelőzte az ukrán élvonalban. Ruszlan Rotan tehát már edzőként is letette a névjegyét, de egyelőre még a játékosmúltja veretesebb: kereken száz alkalommal szerepelt az ukrán válogatottban, szerepet vállalt annak legnagyobb sikeréből, a 2006-os világbajnoki negyeddöntőből is, míg 2015-ben Európa-liga-döntőt játszott a Dnipro csapatkapitányaként.

Rotan játékosai összesen nem tudnak száz válogatottságot felmutatni, tíz felett egyedül a kongói balszélső, Béni Makouana jár, a keret legértékesebb játékosa viszont a Transfermarkt által hárommillió euróra taksált, kilencszeres ukrán válogatott jobbszélső, Olekszij Huculjak, aki idén a Belgium ellen végül elbukott Nemzetek Ligája-osztályozó során gólt is szerzett a nemzeti csapatban.

Magyarok az ukránok ellen

A szovjet időszakot is figyelembe véve ez lesz az ötödik alkalom, hogy magyar és ukrán csapat oda-vissza vágós párharcot vív egymás ellen európai kupában, s eddig mindig ukrán kettős győzelem született.

Tavaly viszont jól jöttek ki a magyar klubok az ukránok ellen kiírt meccsekből: a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában 4-0-ra nyert a Dinamo Kijev ellen, míg a Puskás Akadémia játék nélkül jutott tovább a Konferencialiga selejtezőjében, miután a kisorsolt ellenfél, a Dnipro csődöt jelentett.

A felcsútiak akkor kis híján el is jutottak a Kl-főtáblára, csupán tizenegyespárbajban búcsúztatta őket az olasz Fiorentina, amely most a Pakssal meccselne az alapszakaszba jutásért, ha a tolnaiak túljutnak a Polisszján.

Magyar játékos ellen az ETO

Egy órával a Paks előtt kezdi meg a párharcát a Kl-selejtező másik magyar klubja, az ETO. A győriek a svéd AIK otthonában játszanak, amelyből idén Csongvai Áron meghívót kapott Marco Rossitól a magyar válogatottba.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló

  • AIK (svéd)–ETO 19.00 (tv.: M4 Sport)
  • Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paks 20.00 (tv.: Duna World)

 

