Sulyok Tamás részvétét fejezte ki a svájci tűzesetben elhunytak hozzátartozóinak

Részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a svájci Crans Montanában történt tűzeset halálos áldozatai hozzátartozóinak – közölte a Sándor-palota kommunikációs igazgatósága pénteken.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A közlemény szerint az államfő közösségi oldalain, a Facebookon és az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, mélyen megrendítette a Svájcban történt tragikus tűzeset híre.

Őszinte részvétemet fejezem ki az áldozatok hozzátartozóinak és imádkozom az elhunytakért, valamint a sérültek mielőbbi felépüléséért!

– fogalmazott.

Mi, magyarok együtt érzünk a svájciakkal ezekben a nehéz napokban – zárta bejegyzését Sulyok Tamás.

I was deeply affected to learn about the tragic fire incident in Switzerland.



I express my sincere condolences to the families of the victims, pray for those who lost their lives and for the fastest possible recovery of those injured!



We Hungarians stand with the Swiss people… — Dr. Tamás Sulyok (@DrTamasSulyok) January 2, 2026

A délnyugat-svájci Crans Montana síparadicsomban található Le Constellation bárban csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Több mint 40 ember meghalt, és legkevesebb 115-en megsérültek. Guy Parmelin svájci elnök a tüzet „az országunk által valaha átélt egyik legsúlyosabb tragédiának” nevezte.