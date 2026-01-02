sándor - palotasulyok tamásrészvét

Sulyok Tamás részvétét fejezte ki a svájci tűzesetben elhunytak hozzátartozóinak

A köztársasági elnök azt írta, imádkozik az elhunytakért és a sérültek mielőbbi felépüléséért.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 02. 17:14
Részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a svájci Crans Montanában történt tűzeset halálos áldozatai hozzátartozóinak – közölte a Sándor-palota kommunikációs igazgatósága pénteken.

Budapest, 2025. december 15. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépművészeti Múzeumban 2025. december 15-én. MTI/Illyés Tibor
Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor) 

A közlemény szerint az államfő közösségi oldalain, a Facebookon és az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, mélyen megrendítette a Svájcban történt tragikus tűzeset híre.

Őszinte részvétemet fejezem ki az áldozatok hozzátartozóinak és imádkozom az elhunytakért, valamint a sérültek mielőbbi felépüléséért!

– fogalmazott.

Mi, magyarok együtt érzünk a svájciakkal ezekben a nehéz napokban – zárta bejegyzését Sulyok Tamás.

A délnyugat-svájci Crans Montana síparadicsomban található Le Constellation bárban csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Több mint 40 ember meghalt, és legkevesebb 115-en megsérültek. Guy Parmelin svájci elnök a tüzet „az országunk által valaha átélt egyik legsúlyosabb tragédiának” nevezte. 

Borítókép: Gyászolók gyűltek össze a Le Constellation bár közelében, ahol tűz pusztított a szilveszteri ünnepség alatt (Fotó: AFP/Maxime Schmid)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

