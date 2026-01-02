Sulyok Tamás részvétét fejezte ki a svájci tűzesetben elhunytak hozzátartozóinak

Részvétét fejezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a svájci Crans Montanában történt tűzeset halálos áldozatai hozzátartozóinak – közölte a Sándor-palota kommunikációs igazgatósága pénteken.
A közlemény szerint az államfő közösségi oldalain, a Facebookon és az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, mélyen megrendítette a Svájcban történt tragikus tűzeset híre.
Őszinte részvétemet fejezem ki az áldozatok hozzátartozóinak és imádkozom az elhunytakért, valamint a sérültek mielőbbi felépüléséért!
– fogalmazott.
Mi, magyarok együtt érzünk a svájciakkal ezekben a nehéz napokban – zárta bejegyzését Sulyok Tamás.
A délnyugat-svájci Crans Montana síparadicsomban található Le Constellation bárban csütörtökön hajnali fél kettő körül keletkezett tűz. Több mint 40 ember meghalt, és legkevesebb 115-en megsérültek. Guy Parmelin svájci elnök a tüzet „az országunk által valaha átélt egyik legsúlyosabb tragédiának” nevezte.
