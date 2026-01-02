Már szinte bármire hajlandó a Barcelona, hogy szabaduljon csapatkapitányától

Marc-André ter Stegen a Barcelona egyik legfontosabb játékosává vált 2014-es megérkezte óta, még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta a német kapus, azonban az előző idény borzalmasan alakult a számára. A hálóőr még 2024 szeptemberében lesérült, és csak a 2024/25-ös idény utolsó néhány mérkőzésre térhetett vissza a Barcelona kapujába. A pótlására igazolt Wojciech Szczeszny bevált és jól teljesített, így Ter Stegen a felépülése után sem szerezte vissza az első számú hálóőr pozícióját. Ráadásul a Barca a nyáron megvette Joan Garcíát az Espanyoltól, így még nagyobb lett a verseny a kezdőcsapatba kerülésért. Már ekkor arról lehetett hallani, hogy a katalán klub szívesen megválna a némettől, azonban a 33 éves játékos újabb sérülése keresztül húzta a számításokat, így maradt.

Marc-André ter Stegen az edzéseken eddig nem tudta meggyőzni Hansi Flicket (Fotó: Marti Segura Ramoneda / Northfoto)

Mindössze egyszer jutott szóhoz az idényben Ter Stegen

A spanyol labdarúgó Király-kupa harmadik fordulójában a harmadosztályú Guadalajara vendégeként lépett pályára a Barcelona. Marc-André ter Stegen rendkívül hosszú idő után térhetett vissza a kapuba, hátsérülése miatt legutóbb júniusban védett még a német válogatottban. A csapatkapitány három védést is bemutatott, kapott gól nélkül hozta le a találkozót.

— Számomra Marc a csapatkapitány. Körülbelül tizenkét éve van a klubnál, és most visszatért. Több lehetőséget akartam adni neki, így beszéltünk az edzői stábbal, és úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy visszatérjen – mondta a kupameccs után Ter Stegen szerepeltetése kapcsán Hansi Flick.

Ám azóta sem került vissza a Barcelona kapujába a 33 éves hálóőr, így összesen egy alkalommal szerepelt eddig a mostani idényben.

Marc-André ter Stegen egyszer állhatott a Barcelona kapujában az idény során (Fotó: Irina R. Hipolito / Northfoto)

Egy kölcsönszerződés mentheti meg a német vb-szereplését

A Mundo Deportivo spanyol újságra hivatkozva arról ír a német Bild, hogy a Barcelona már most januárban szeretne megszabadulni Ter Stegentől, és maga a kapus is nyitott a távozásra. A szintén a spanyol élvonalban szereplő, a kiesés ellen küzdő Girona eltökélt szándéka, hogy egy kölcsönüzlet keretében belül megszerezze Ter Stegent az idény második felére.