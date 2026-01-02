Marc-André ter StegenBarcelonahansi flickkölcsönadásvilágbajnokságGironanémet

Már szinte bármire hajlandó a Barcelona, hogy szabaduljon csapatkapitányától

Ez jelentené a megoldást? Tovább folytatódik Marc-André ter Stegen és a Barcelona kálváriája. Hansi Flick szemmel láthatóan nem számít honfitársa játékára, aki így jelenleg a katalánok harmadik számú hálóőre. Spanyol és német sajtóhírek szerint Ter Stegen kölcsönbe távozhat, hogy megőrizze esélyét a világbajnoki szereplésre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 18:28
Ter Stegen távozhat a Barcelonától.
Marc-André ter Stegen kezében a döntés, a világbajnoki szereplés reményében távozhat. (Fotó: Gerard Franco / Northfoto)
Marc-André ter Stegen a Barcelona egyik legfontosabb játékosává vált 2014-es megérkezte óta, még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta a német kapus, azonban az előző idény borzalmasan alakult a számára. A hálóőr még 2024 szeptemberében lesérült, és csak a 2024/25-ös idény utolsó néhány mérkőzésre térhetett vissza a Barcelona kapujába. A pótlására igazolt Wojciech Szczeszny bevált és jól teljesített, így Ter Stegen a felépülése után sem szerezte vissza az első számú hálóőr pozícióját. Ráadásul a Barca a nyáron megvette Joan Garcíát az Espanyoltól, így még nagyobb lett a verseny a kezdőcsapatba kerülésért. Már ekkor arról lehetett hallani, hogy a katalán klub szívesen megválna a némettől, azonban a 33 éves játékos újabb sérülése keresztül húzta a számításokat, így maradt.

ter Stegen távozhat a Barcelonától.
Marc-André ter Stegen az edzéseken eddig nem tudta meggyőzni Hansi Flicket (Fotó: Marti Segura Ramoneda / Northfoto)

Mindössze egyszer jutott szóhoz az idényben Ter Stegen

A spanyol labdarúgó Király-kupa harmadik fordulójában a harmadosztályú Guadalajara vendégeként lépett pályára a Barcelona. Marc-André ter Stegen rendkívül hosszú idő után térhetett vissza a kapuba, hátsérülése miatt legutóbb júniusban védett még a német válogatottban. A csapatkapitány három védést is bemutatott, kapott gól nélkül hozta le a találkozót.

— Számomra Marc a csapatkapitány. Körülbelül tizenkét éve van a klubnál, és most visszatért. Több lehetőséget akartam adni neki, így beszéltünk az edzői stábbal, és úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy visszatérjen – mondta a kupameccs után Ter Stegen szerepeltetése kapcsán Hansi Flick.

Ám azóta sem került vissza a Barcelona kapujába a 33 éves hálóőr, így összesen egy alkalommal szerepelt eddig a mostani idényben.

Marc-André ter Stegen egyszer állhatott a Barcelona kapujában az idény során. (Fotó: Irina R. Hipolito / Northfoto)
Marc-André ter Stegen egyszer állhatott a Barcelona kapujában az idény során (Fotó: Irina R. Hipolito / Northfoto)

Egy kölcsönszerződés mentheti meg a német vb-szereplését

A Mundo Deportivo spanyol újságra hivatkozva arról ír a német Bild, hogy a Barcelona már most januárban szeretne megszabadulni Ter Stegentől, és maga a kapus is nyitott a távozásra. A szintén a spanyol élvonalban szereplő, a kiesés ellen küzdő Girona eltökélt szándéka, hogy egy kölcsönüzlet keretében belül megszerezze Ter Stegent az idény második felére.

A probléma, hogy a klub nem engedheti meg magának a magas kölcsöndíjat, ellentétben más európai topklubokkal, amelyek állítólag szintén érdeklődnek a kapus iránt.

Viszont ez sem jelenti az üzlet végét, ugyanis a Barcelona állítólag hajlandó pénzügyi engedményeket tenni. Egy körülbelül egymillió eurós kölcsöndíj elegendő lenne a katalán klubnak, amely ráadásul állítólag hajlandó lenne továbbra is fizetni Tter Stegen szezononként 18-20 millió eurós fizetésének nagy részét.

A Barcelona vezetése abban reménykedik, hogy egy erősre sikerült fél idényt követően a nyáron jó pénzért tudják majd értékesíteni a német játékjogát.

Ő egy topjátékos. Mindenki szeretné, ha Ter Stegen a csapatában játszana

– magyarázta Miguel Angel Sanchez Muñoz, a Girona edzője, amikor a Barça sztárja iránti érdeklődésről kérdezték.

A német lap szerint Marc-André ter Stegen fő célja továbbra is a nyári világbajnokságon való szereplés, de erre csak akkor van esélye arra, ha rendszeresen játszik és jól teljesít. A Barca nem áll Ter Stegen útjába, rajta múlik, hogyan dönt.

Marc-André ter Stegen a Király kupában tért vissza a Barcelona kapujába:

