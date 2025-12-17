A Barcelona meccse előtt megjelent a rendőrség, Hansi Flick világos üzenetet küldött

Közjáték előzte meg a Barcelona Guadalajara elleni Király-kupa-meccsét, ami végül félórás csúszással indulhatott el. Ennek oka az volt, hogy a találkozóra felállított 2000 fős mobil lelátóra nem adott használatbavételi engedélyt a helyi önkormányzat. Mivel későn érkezett be az ezzel kapcsolatos kérelem, a városháza munkatársainak és a rendőrségnek közvetlenül a mérkőzés előtt kellett átvizsgálást tartani. Értelemszerűen a szurkolók addig nem foglalhatták el helyüket. Végül két szektor zárva maradt, 500 fővel kevesebbet engedtek be a létesítménybe. A Barcelona mellett eddig a Valencia, a Deportivo La Coruna, az Elche és a Real Sociedad harcolta ki helyét a nyolcaddöntőben.

A közjáték ellenére is érvényesítette a papírformát a Barcelona (Fotó: X.com/FC Barcelona)

Az utolsó negyedórában harcolta ki továbbjutását a Barcelona

A La Liga jelenlegi éllovasa, a kupasorozat címvédője a vártnál nehezebben harcolta ki helyét a legjobb 16 között. Az első félidőben volt, hogy 80 százalékban a Barcelonánál volt a labda, azonban betalálni nem tudtak a katalánok.

A 75. percben Andreas Christensen szerezte meg a vezetést Hansi Flick együttese számára, majd Marcus Rashford a 90. percben döntötte el végérvényesen a találkozót. A harmadosztályú Guadalajara nagyot küzdött, végül azonban a katalánok nem égették meg magukat.

Hansi Flick világosan üzent Ter Stegen szerepeltetése után

A felforgatott kezdőben helyet kapott Marc-André ter Stegen is, aki hátsérülése miatt legutóbb júniusban védett még a német válogatottban, tehát az idényben először jutott szóhoz. A német kapus három védést is bemutatott, kérdés, mindez elég volt-e ahhoz, hogy harcba szálljon a kezdőkapus pozíciójáért.

Számomra Marc a csapatkapitány. Körülbelül tizenkét éve van a klubnál, és most visszatért. Több lehetőséget akartam adni neki, így beszéltünk az edzői stábbal, és úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy visszatérjen

– mondta Hansi Flick ter Stegen szerepeltetése kapcsán.