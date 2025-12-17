Barcelonacsúszáshansi flickCopa del ReyGuadalajaraMarc-André ter Stegen

A Barcelona meccse előtt megjelent a rendőrség, Hansi Flick világos üzenetet küldött

A spanyol labdarúgó Király-kupa harmadik fordulójában a harmadosztályú Guadalajara vendégeként lépett pályára a Barcelona. A mérkőzés félórás csúszással kezdődött, ez bizonyára a katalánokat is megzavarhatta, akik végül az utolsó negyedórában harcolták ki továbbjutásukat. Marc-André ter Stegen rendkívül hosszú idő után térhetett vissza a Barcelona kapujába, Hansi Flick üzent a szerepeltetése után.

Tóth Norbert
2025. 12. 17. 8:26
Továbbjutott a Barcelona a Király-kupában.
Marc-André ter Stegen először állhatott a Barcelona kapujába az idény során. (Fotó: GONGORA / NurPhoto / AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közjáték előzte meg a Barcelona Guadalajara elleni Király-kupa-meccsét, ami végül félórás csúszással indulhatott el. Ennek oka az volt, hogy a találkozóra felállított 2000 fős mobil lelátóra nem adott használatbavételi engedélyt a helyi önkormányzat. Mivel későn érkezett be az ezzel kapcsolatos kérelem, a városháza munkatársainak és a rendőrségnek közvetlenül a mérkőzés előtt kellett átvizsgálást tartani. Értelemszerűen a szurkolók addig nem foglalhatták el helyüket. Végül két szektor zárva maradt, 500 fővel kevesebbet engedtek be a létesítménybe. A Barcelona mellett eddig a Valencia, a Deportivo La Coruna, az Elche és a Real Sociedad harcolta ki helyét a nyolcaddöntőben.

Továbbjutott a Barcelona a Király-kupában.
A közjáték ellenére is érvényesítette a papírformát a Barcelona (Fotó: X.com/FC Barcelona)

Az utolsó negyedórában harcolta ki továbbjutását a Barcelona

A La Liga jelenlegi éllovasa, a kupasorozat címvédője a vártnál nehezebben harcolta ki helyét a legjobb 16 között. Az első félidőben volt, hogy 80 százalékban a Barcelonánál volt a labda, azonban betalálni nem tudtak a katalánok.

A 75. percben Andreas Christensen szerezte meg a vezetést Hansi Flick együttese számára, majd Marcus Rashford a 90. percben döntötte el végérvényesen a találkozót. A harmadosztályú Guadalajara nagyot küzdött, végül azonban a katalánok nem égették meg magukat.

Hansi Flick világosan üzent Ter Stegen szerepeltetése után

A felforgatott kezdőben helyet kapott Marc-André ter Stegen is, aki hátsérülése miatt legutóbb júniusban védett még a német válogatottban, tehát az idényben először jutott szóhoz. A német kapus három védést is bemutatott, kérdés, mindez elég volt-e ahhoz, hogy harcba szálljon a kezdőkapus pozíciójáért.

Számomra Marc a csapatkapitány. Körülbelül tizenkét éve van a klubnál, és most visszatért. Több lehetőséget akartam adni neki, így beszéltünk az edzői stábbal, és úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy visszatérjen

mondta Hansi Flick ter Stegen szerepeltetése kapcsán.

Spanyol Király-kupa, a 32 között

Kedd

  • Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2
  • Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2
  • Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2
  • Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0
  • Eibar (II.)–Elche 0–1

Szerda

  • 18.00: Cultural Leonesa (II.)–Levante
  • 19.00: Albacete (II.)–Celta Vigo
  • 19.00: Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid (Tv: Sport2)
  • 19.00: Huesca (II.)–Osasuna
  • 19.00: Racing Santander (II.)–Villarreal
  • 21.00: Alavés–Sevilla
  • 21.00: Talavera de la Reina (III.)–Real Madrid (Tv: Sport2)

Csütörtök

  • 19.00: Burgos (II.)–Getafe
  • 19.00: Ourense (III.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)
  • 21.00: Murcia (III.)–Real Betis
    2026. január 6.
  • 19.00: Granada (II.)–Rayo Vallecano

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.