Xabi Alonso beállt a sorba: csak így maradhat a Real Madrid edzője?

Xabi Alonso csak nyáron érkezett a Real Madrid kispadjára, de ez nem az a klub, ahol túl sokáig tartana a szurkolók türelme. Semmi tragikus nem történt eddig a csapattal: a La Liga tabelláján második helyen áll, a BL-ben is azonnal nyolcaddöntőt érő pozícióban. Csakhogy az elmúlt napokban két egymás utáni vereséget szenvedett a Real Madrid, így a BBC szerint Xabi Alonso vasárnap este, az Alavés ellen már az állása megtartásáért meccselt . Kylian Mbappé és Rodrygo góljával a Real Madrid 2-1-re nyert, Alonso szerint pedig a hajrában, már a végeredmény kialakulta után, Vinícius Júnior esése után büntetőt kellett volna ítélni.

Mbappé és Rodrygo lőtte a Real Madrid góljait, Vinícius gólpassz mellett büntetőt harcolt volna ki, Xabi Alonso a győzelem után marad a kispadon (Fotó: AFP/Ander Gillenea)

Sőt, Xabi Alonso ennél tovább is ment.

Xabi Alonso beállt a Real Madrid összeesküvés-elmélete mögé

– Szerintem egyértelmű büntető volt. Vini nagyon gyorsan megy, hozzáérnek…

Nagyon meglepődtem, hogy még csak nem is vizsgálta a VAR. Pontosabban nem lepődtünk meg

– Alonso nyilatkozata az utóbbi mondattal már arra utal, amit a Real Madrid évek óta kommunikál: a spanyol bírói kar összeesküdött a klub ellen. Talán be kell állnia a sorba, hogy maradhasson a kispadon?

Vinícius: büntető vagy piros lap?

Vinícius esetéről az Alavés edzője, Eduardo Coudet is megszólalt.

– Vagy tizenegyes járt, vagy második sárga lap Viníciusnak műesésért – mondta Coudet, aki amiatt is elégedetlenkedhetett a meccsen, hogy Asencio durvasága lap nélkül maradt.

Íme, Vinícius esése: