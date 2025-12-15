Xabi Alonso beállt a sorba: csak így maradhat a Real Madrid edzője?

Rendkívüli

A Real Madrid 2-1-re nyert az Alavés vendégeként a La Liga 16. fordulójában, a tabellán így továbbra is négy ponttal a Barcelona mögött, a második helyen áll. Xabi Alonso továbbra sem érezheti magát biztonságban a Real Madrid kispadján, ahogy viszont nyilatkozott Vinícius Júnior esetéről, az tökéletesen illett az elmúlt évek madridi kommunikációjába. Xabi Alonso mellett az Alavés edzője is megszólalt a tizenegyesgyanús szituációról.

2025. 12. 15. 7:05
Xabi Alonso kiállt Vinícius Júnior mellett, a Real Madrid a büntető nélkül is nyerni tudott az Alavés otthonában Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
Xabi Alonso csak nyáron érkezett a Real Madrid kispadjára, de ez nem az a klub, ahol túl sokáig tartana a szurkolók türelme. Semmi tragikus nem történt eddig a csapattal: a La Liga tabelláján második helyen áll, a BL-ben is azonnal nyolcaddöntőt érő pozícióban. Csakhogy az elmúlt napokban két egymás utáni vereséget szenvedett a Real Madrid, így a BBC szerint Xabi Alonso vasárnap este, az Alavés ellen már az állása megtartásáért meccselt . Kylian Mbappé és Rodrygo góljával a Real Madrid 2-1-re nyert, Alonso szerint pedig a hajrában, már a végeredmény kialakulta után, Vinícius Júnior esése után büntetőt kellett volna ítélni.

Mbappé és Rodrygo lőtte a Real Madrid góljait, Vinícius gólpassz mellett büntetőt harcolt volna ki, Xabi Alonso a győzelem után marad a kispadon
Mbappé és Rodrygo lőtte a Real Madrid góljait, Vinícius gólpassz mellett büntetőt harcolt volna ki, Xabi Alonso a győzelem után marad a kispadon  (Fotó: AFP/Ander Gillenea)

Sőt, Xabi Alonso ennél tovább is ment.

Xabi Alonso beállt a Real Madrid összeesküvés-elmélete mögé

– Szerintem egyértelmű büntető volt. Vini nagyon gyorsan megy, hozzáérnek…

Nagyon meglepődtem, hogy még csak nem is vizsgálta a VAR. Pontosabban nem lepődtünk meg

Alonso nyilatkozata az utóbbi mondattal már arra utal, amit a Real Madrid évek óta kommunikál: a spanyol bírói kar összeesküdött a klub ellen. Talán be kell állnia a sorba, hogy maradhasson a kispadon?

Vinícius: büntető vagy piros lap?

Vinícius esetéről az Alavés edzője, Eduardo Coudet is megszólalt.

– Vagy tizenegyes járt, vagy második sárga lap Viníciusnak műesésért – mondta Coudet, aki amiatt is elégedetlenkedhetett a meccsen, hogy Asencio durvasága lap nélkül maradt.

Íme, Vinícius esése:

La Liga, 16. forduló

  • Alavés–Real Madrid 1-2
  • Barcelona–Osasuna 2-0
  • Celta Vigo–Athletic Bilbao 2-0
  • Atlético Madrid–Valencia 2-1
  • Sevilla–Oviedo 4-0
  • Getafe–Espanyol 0-1
  • Mallorca–Elche 3-1
  • Real Sociedad–Girona 1-2
  • Levante–Villarreal elhalasztva
  • Vallecano–Betis hétfő 21.00 (tv.: Spíler 2)

Az élmezőny állása

  1. Barcelona 43 pont/17 meccs
  2. Real Madrid 39/17
  3. Villarreal 35/15
  4. Atlético 34/17

 

 

