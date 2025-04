Lefújják az El Clásicót? A Real Madrid kiverte a balhét, a bírót is megríkatta

A 39 éves sípmestert elmondása szerint nem érdekli a Real Madrid TV szurkálódása, mert, mint mondta, neki csak arra kell koncentrálnia, hogy folyamatosan fejlődjön és jól végezze a feladatát. A blancók pedig csak azt csinálják, amit mindig: próbálják rontani a játékvezető hitelét.

Azt ugyanakkor nehéz elhinni, hogy a történtek nincsenek hatással De Burgos Bengoetxeára, mivel a sajtótájékoztató egy pontján a könnyeit törölgetve idézte fel, hogy min megy keresztül a gyermeke a vagdalkozás miatt.

Nagyon fáj, amikor a fiam sírva jön haza az iskolából, mert csúfolják, azt mondják neki, hogy az apja egy tolvaj. Ilyenkor megpróbálom elmagyarázni neki, hogy becsületes vagyok, de úgy, ahogy a játékosok a pályán, én is hibázhatok. Ez rettenetes, senkinek sem kívánom, hogy átélje ezt. Nem igazságos az, ami a bírókkal történik a profi és az amatőr futballban. Mindenkinek el kellene gondolkoznia azon, hová tartunk és mik az elvárások

– vetette fel.

🎙️ "Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que es honrado, pero que se equivoca como una persona más".



➡️ "Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que es su padre".



🗣️ Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/GzxSTCsvl9 — RFEF (@rfef) April 25, 2025

Visszavágnának a játékvezetők

A Real Madridnak nemcsak a játékvezető, hanem a videóbíró személye is bökte a csőrét. González Fuertes erre válaszolva kijelentette, nem hagyják ennyiben, amit a királyi gárda tesz.

– Néhány hete volt egy megbeszélésünk, és most egységesebbek vagyunk, mint valaha. Ki kell állnunk magunkért, intézkednünk kell, nem hagyhatjuk, hogy ez történjen. Néhány napon belül hallatunk magunkról, komoly intézkedésekre van szükség. Történelmet fogunk írni, mert már nem tűrhetjük el, ami itt megy – jelentette ki Fuertes.

🚨Informa @AntonMeana desde Sevilla 📍



⛔️ La @RFEF confirma a @La_SER que no hay NINGUNA posibilidad de cambiar a los ÁRBITROS porque "no hay ningún motivo para ello, diga lo diga el Real Madrid " pic.twitter.com/8mBLVp0ZqM — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 25, 2025

Majdnem mindent lefújt a Real Madrid

A Real Madrid már a sajtótájékoztató előtt kérvényezte Fuertes eltávolítását, amire nem került sor, a játékvezetők szavai hallatán pedig drasztikus lépéseket tett. Újból kérvényezték a játékvezetők eltávolítását, mert szerintük elfogadhatatlan, hogy az egyikük egy nappal a meccs előtt ellenségként tüntette fel a döntő egyik résztvevőjét, és ez is bizonyítja, a Real Madrid ellen vannak. Emellett úgy döntött a klub, hogy egy eseményen sem vesznek részt a játékosok és Carlo Ancelotti vezetőedző sem, azaz a sajtótájékoztatón, a nyilvános edzésen és az edzők fotózásán sem jelennek meg, Florentino Pérez pedig kihagyja az elnököknek rendezett vacsorát. De a Marca szerint az sem kizárt, hogy a meccsre sem állnak ki.

Flick: Hol a fair play?

A Barcelona persze megtartotta a sajtótájékoztatóját, amelyen a játékosok közül Ronald Araújo vett részt. Az uruguayi védő megvédte a játékvezetőket.

– Nem láttam a videót, és nem beszéltünk erről. A bíróknak rendkívül nehéz a munkájuk. Tisztelni kell őket és megérteni, amit tesznek – fogalmazott Araújo. Hansi Flick vezetőedző hasonló véleményt fogalmazott meg:

– Nem tudom, hogy mi mondjak. Ez csak egy sport, és a mi felelősségünk, hogy megvédjük a játékosokat és mindenki mást is. Ez így nincs rendben. Sok az érzelem a pályán, de idővel el kell engedned a történteket. Mindenki a játékosokat akarja látni, és szükségünk van a bírókra. Ha nem óvjuk meg a játékvezetőket, akkor nincs fair play. Rájuk is vigyáznunk kell, nem történhet meg, hogy nem tiszteljük őket. Mindenkinek, a kluboknak, az edzőknek és a játékosoknak is ezt kell tenniük – húzta alá a német szakember.