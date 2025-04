Slot tiszta vizet öntött a pohárba a Liverpool távozóban lévő játékosáról

Arne Slot pénteki sajtótájékoztatójának természetesen a Tottenham Hotspur elleni vasárnapi bajnoki mérkőzés és a pontszerzéssel együtt járó bajnoki cím volt a fő témája, de azért a játékosokról is ejtettek néhány szót az eseményen. Így a Liverpool vezetőedzője elmondta, hogy:

Joe Gomez még nem épült fel a sérüléséből, várhatóan az idény utolsó két meccsére térhet vissza;

Conor Bradley addig nem mutathatja meg igazán, hogy mi rejlik benne, amíg Trent Alexander-Arnold a Liverpool futballistája, hiszen most nem kap folyamatosan játéklehetőséget;

mi igaz a Darwin Núnezhez kapcsolódó pletykákból.

Darwin Núnez többnyire csereként kap lehetőséget Arne Slottól Fotó: AFP/Paul Ellis

Látjuk még a Liverpool kezdőcsapatában Núnezt?

Mint ismert, az uruguayi támadó viszonylag kevés játéklehetőséget kap, csak a mérkőzések negyedében kerül be a kezdőcsapatba. És a portugál A Bola portál arra számít, hogy többször már nem is fog, mivel ha ez megtörténne, a Liverpoolnak ötmillió eurót kellene fizetnie Núnez korábbi klubjának, a Benficának, mert a játékos 2022-ben történt átigazolásakor az angolok és a portugálok abban állapodtak meg, hogy a Benficának bónuszpénz járna, ha a csatár elérne kezdőjátékosként egy bizonyos mérkőzésszámot a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában. A Bola szerint ez így volt a tizedik és a 35. meccs után is, majd a 60. után is így lenne, ha Núnez eljutna odáig – most éppen 59-nél jár.

Slot nem hinne a pletykáknak

A Liverpoolra még öt találkozó vár az idényben, aztán a 25 éves játékos várhatóan távozik (Szaúd-Arábiából vannak ajánlatai), és mivel a Vörösök összes támadója egészséges, Slotnak nem okozna nagy gondot, hogy Núnezt a kispadra ültesse. De a holland tréner felfedte, ilyen megegyezésről nincs szó.

– Mindig elhiszik, amit az újságírók írnak? Nem mindig? Én sem. Néha megéri odafigyelni, máskor pedig nem, amikor a játékosokról írnak.

Én sosem hallottam erről. Általában a sportigazgatókat az érkező futballisták alapján ítélik meg, és az utolsó dolog, amit valaha is mondana nekem, hogy ennyibe vagy annyiba kerülne, ha a pályára küldenék egy játékost. Sosem tenne ilyet, nem szól bele abba, hogyan állítom össze a kezdőcsapatot. Lehet, hogy van igazság abban, amit írtak, de ha egy újságíró számolt be erről, akkor nem feltétlenül kell elhinnünk az egészet

– mutatott rá Arne Slot.

A Liverpool vezetőedzője arra már nem tért ki, miért nem ad több játéklehetőséget Núneznek. A titkos záradékok helyett vélhetően inkább a kimaradt helyzetek állnak a döntése hátterében.